Самый продолжительный случай заражения коронавирусом наконец завершился исцелением 59-летнего жителя Великобритании через 411 дней, сообщает Office Life со ссылкой на Sky News.

Медики находят уникальным этот случай течения болезни: после исчезновения симптомов тесты оставались положительными почти 14 месяцев.

Дело в том, что у пациента была ослаблена иммунная система после трансплантации почки. Выделив штамм коронавируса, врачи рекомендовали больному терапию американским препаратом «Регенерон».

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Другой самый продолжительный в Великобритании случай ковида в течение 18 месяцев завершился летальным исходом, узнали журналисты. Пациент страдал от иммунодефицита.

Тем временем Минздрав Беларуси сообщает, что в стране наблюдается небольшой рост сезонных заболеваний, включая ОРВИ, грипп и коронавирусную инфекцию, но он меньше, чем осенью 2021 года.