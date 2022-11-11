Фонд соцзащиты населения опубликовал списки предприятий и организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 октября 2022 года.

По Слуцку и району в список попали 7 частных предприятий и организаций. Напомним, что на 1 июля 2022 года на Случчине насчитывалось 10 неплательщиков страховых взносов.

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Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 октября:

ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО»; ООО «Техно-7»; ООО «СтройВидем»; ЧПТУП «ДИСАMТРЕЙД»; ООО «САПР-Сервис»; ООО «Со Смаком Лучники»; ООО «РегионАгроИнвест».

Ранее «Кур’ер» объяснял, почему работники неплательщиков рискуют остаться без части пенсии.

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