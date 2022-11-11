Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2002 и 2012 годах (в начале ноября).

2002 год

Слуцк 10 и 20 лет назад
5 ноября. Рядом с памятником святой Софии, княгини Слуцкой, начались геологические изыскания под возможную новостройку. Рассматривался вариант строительства православного храма
Слуцк 10 и 20 лет назад
Учащиеся СШ №7 стали участниками образовательного проекта «Перевод»
Слуцк 10 и 20 лет назад
Проверка документов. Фото: Алесь Достанко
Слуцк 10 и 20 лет назад
8 ноября. Первый снег и первые зимние забавы. Фото: Алесь Достанко
Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
1 ноября 56-я зенитно-ракетная бригада, которая дислоцировалась в 14-ом военном городке в Слуцке, отметила своё 34-летие. На снимке: расчёт зенитно-ракетной батареи рядом со своей боевой машиной СОУ-9А310. Фото: Алесь Достанко

2012 год

Слуцк 10 и 20 лет назад
2 ноября. В Слуцком ГДК прошли торжества по случаю 35-летия СШ №8. Фото: Алесь Достанко

Слуцк 10 и 20 лет назад

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Слуцк 10 и 20 лет назад

Слуцк 10 и 20 лет назад
2 ноября. В «Доме обуви» на Слуцком рынке открылся новый магазин от «Универмага «Слуцк», в котором предлагалось бельё местного производства. Фото: Алесь Достанко

Слуцк 10 и 20 лет назад

Слуцк 10 и 20 лет назад
3 ноября. Вечеринка «Из столицы с любовью» в Слуцком молодёжном центре. Фото: Виктория Капская

Слуцк 10 и 20 лет назад

Слуцк 10 и 20 лет назад

Слуцк 10 и 20 лет назад

Слуцк 10 и 20 лет назад
5 ноября. Возле фабрики «Слуцкие пояса» полным ходом шли работы по строительству сквера. В этот день на объект были привлечены десятки сотрудников Слуцкого ЖКХ, в том числе и административные работники. Фото: Алесь Достанко

Слуцк 10 и 20 лет назад

 

Слуцк 10 и 20 лет назад
7 ноября. Возле памятника Ленину состоялся митинг, посвящённый 95-летию со Дня Октябрьской революции. На мероприятие собрались представители власти, общественных объединений и жители города — всего около 50 человек. Фото: Виктория Капская

Слуцк 10 и 20 лет назад

Слуцк 10 и 20 лет назад

Слуцк 10 и 20 лет назад
10 ноября. В Центре детского творчества прошёл районный смотр-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек «Ёлка-Фэст 2012». Фото: Виктория Капская

Слуцк 10 и 20 лет назад

Слуцк 10 и 20 лет назад