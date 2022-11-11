В конце октября «Кур’ер» разбирался в ситуации, о которой рассказала жительница Слуцка. Это происшествие произошло с пенсионеркой в городском автобусе. Специалисты автопарка прокомментировали этот случай и пояснили, как нужно действовать водителю и пассажиру.

Событие, о котором рассказала женщина, произошло 17 октября.

«Я пенсио­нерка, инвалид 2 группы, хожу на костылях. Села в автобус №13, чтобы доехать до дома. Поездка в общественном транспорте — испытание для меня, — рассказала женщина. — Захожу, где меньше народу. В тот раз в среднюю дверь садилась молодёжь, а задняя была свободна. Я зашла, примостилась рядом с выходом на сиденье. Когда подъехали к моей остановке, люди, кто побыстрее, вышли. А я одну палку уже спустила на асфальт и пытаюсь выйти. Но тут вдруг двери стали закрываться. Хорошо, что ногу ещё не успела на землю спустить, а то он бы протянул меня. Двери зажали мне голову поперёк, через висок и челюсть. А автобус-то поехал. Я закричала, наверное, нечеловеческим голосом. Слышу, что люди тоже кричат: «Стойте, стойте, женщине голову зажало!».

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Уже столько дней прошло, не могу прийти в себя. Снова переживаю тот момент. Уже потом вспоминала, чтобы понять, как такое могло произойти. Наверное, водитель отвлёкся на разговоры с женщиной, которая стояла возле кабины, вроде тоже сотрудница автопарка.

Автобус остановился, водитель двери открыл, я потихоньку вылезла, но меня трясло. А шофёр просто закрыл двери и уехал. Ни он, ни кондуктор не вышли, не убедились, что со мной всё в порядке, не нужна ли мне помощь. Ко мне подошла только женщина, которая стояла у кабины, она говорила, что водитель не виноват, спросила, что со мной. Я, навер­ное, была в шоке, потому что ничего не чувствовала, думала, чтобы скорее добраться домой, а не упасть посреди улицы.

Живу я рядом, дошла до подъезда, позвонила соседям, они помогли мне подняться. Возле дверей мне стало плохо, вызвали «скорую». Давление зашкаливало, голову прямо пекло. Лекарство сразу выпила. Легла. «Скорая» приехала быстро, уколы сделали, лекарства выписали. В поликлинику я не могла ехать. Меня трясло, встать не могла. Такой стресс.

Позднее я позвонила в автопарк, рассказала, что произошло. Там посочувствовали. Сказали, что разберутся, что водитель приедет, извинится. Я человек доверчивый, не стала заявлять в милицию. Думала, что, если бы не резина на дверях, что бы было с моей головой. Вспомнился случай в 11-м городке, когда пенсионерку зажало в дверях, и как ужасно всё закончилось тогда… Счастье, что я вторую ногу на землю не поставила…».

Как выяснил «Кур’ер», через 10 дней после случившегося водитель позвонил и извинился перед женщиной. До сих пор пенсионерка плохо себя чувствует после пережитого стресса. Сейчас она проходит обследование и лечение.

В последнем разговоре с редакцией случчанка рассказала, что боится ездить в автобусе и вынуждена вызывать такси, что ей как инвалиду весьма накладно.

Как действовать водителю и пассажиру в подобной ситуации

«Кур’ер» связался с автопредприятием, чтобы узнать, какие меры приняты после случившегося, как правильно должен действовать водитель в подобной ситуации и что может сделать пассажир.

Как рассказал Андрей Храмков, начальник отдела по безопасности движения автопарка №2 г. Слуцка, этот случай был разобран с руководителем предприятия и водителем. Позднее водитель позвонил женщине и принёс свои извинения.

«Если водитель понял, что с пассажиром что-то произошло, он должен остановиться, заглушить машину, поставить на ручник, открыть дверь и действовать адекватно ситуации. Нужно убедиться, что пассажир не пострадал, что ему не нужна помощь. Случаи бывают разные, — сказал Андрей Храмков. — При необходимости водитель вызывает скорую помощь и сообщает диспетчеру о прекращении движения по маршруту. Если всё в порядке, то водитель извиняется перед пассажирами и продолжает движение.

Что касается пассажира, получившего травмы при проезде в транспорте, он должен обратиться в больницу, взять там справку о травмах или повреждениях. В автопредприятии на основании справки составляется акт о причинении вреда, который передаётся в страховую компанию для выплаты страховки.

В ближайшее время для водителей будет проведён дополнительный инструктаж, как правильно действовать в подобной ситуации».

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