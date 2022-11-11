На этой неделе «Кур’ер» писал о заслуженном учителе физики, которому исполняется 80 лет, о новом начальнике Слуцкого райотдела следственного комитета, об успехе юного слуцкого мотоциклиста и о жителях деревень, которые встретились нам в поездке.

Иван Лазовский

Иван Лазовский — учитель физики, который более 50 лет работает в СШ №10 Слуцка. В этом году 11 ноября он отмечает 80-летний юбилей. Иван Павлович — заслуженный учитель Республики Беларусь, автор пособий по физике. Он уделял особое внимание одарённым детям и подготовил множество победителей конкурсов и олимпиад по физике и астрономии. Ученики Лазовского создали во «ВКонтакте» группу «Месца пашаны Лазоўскага І.П., школа №10 Слуцк».

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Даты и люди Случчины Иван Лазовский, учитель физики из Слуцка, отмечает 80-летний юбилей.

Никита Корзун

Никита Корзун — 17-летний парень из Слуцка. Он учится в машиностроительном колледже в Минске и занимается эндуро — мотоспортом, который предполагает езду по бездорожью, горам и искусственным трассам с препятствиями. В республиканских соревнованиях по эндуро в «Силичах» в конце октября Никита завоевал 1-е место в классе Open среди 53-х участников.

Фото и видео Парень из Слуцка стал лучшим в стране в экстремальных гонках на мотоциклах.

Леанід Дайлід

Леанід Дайлід — 69-гадовы жыхар вёскі Кальчыцы Слуцкага раёна. Вось што ён расказаў «Кур’еру» падчас нашага візіта ў вёску: «Пенсія ў мяне 160 рублёў. Нічога ў мяне няма. Дровы трэба. Быў жанаты, дзяцей няма. Ем, што пападзецца. Вось так і жыву».

Першамайскага сельсавета Слуцкага раёна «Пенсія ў мяне 160 рублёў». Каго мы сустрэлі ў вёсках

Віктар Фандзееў і Уладзімір Канановіч

Віктар Фандзееў і Уладзімір Канановіч — жыхары вёскі Кальчыцы Слуцкага раёна. Яны сваякі: 66-гадовы Уладзімір — дзядзька 46-гадовага Віктара. Калі «Кур’ер» завітаў у Кальчыцы, Віктар і Уладзімір расказалі нам, што ў вёсцы няма магазіна і школы, а таксама закрылі клуб і згарэла капліца. Але мужчыны адзначаюць, што «жыццё нядрэннае», і не скардзяцца.

Андрэй Бойка

Андрэй Бойка — 35-гадовы жыхар вёскі Кальчыцы, што на Случчыне. «Кур’ер» сустрэў яго падчас чарговай вандроўкі па раёне. Вось што мужчына расказаў пра сваё жыццё: «Жыву ў Падсадку. На групе. Не жанаты. Дапамагаю, хто папросіць, па гаспадарцы. У сваёй хаце займаюся рамонтам. Гляджу тэлевізар у вольны час».

Таццяна Аляксандраўна

Таццяна Аляксандраўна — пенсіянерка з вёскі Баравая Слуцкага раёна. «Кур’ер» пагутарыў з ёй падчас чарговай паездкі па сельскай мясцовасці. Жанчына расказала, што займаецца хатнімі справамі, даглядае сад і агарод, а ў вольны час піша вершы. У маладосці, па яе прызнанні, ёй давялося шмат вандраваць. Нават пабывала на востраве Шыкатан.

Руслан Коршак

Руслан Коршак — новый начальник Слуцкого райотдела Следственного комитета. Он приехал в Слуцк из Копыльского отдела, где был заместителем начальника. Ранее следователей Слуцка возглавлял Эдуард Вилкойть, который теперь работает в Солигорском РОСК.