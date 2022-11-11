Отключение связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.
Где и когда отключат электричество
В понедельник, 14 ноября, с 08.30 до 16.30 у потребителей по адресам:
- ул. Заречная № 2-5, 7;
- ул. Пушкина № 3-21 (нечётные), № 22;
- ул. Максима Богдановича № 103, № 124-136 (чётные), 148-152 (чётные), 152а, 156А, 164, 168;
- ул. Дружная № 7;
- ул. Красавицкая № 1-12, 14-16, 18-22 (чётные);
- 1-й пер. Красавицкий № 1-5, 7-12, 14-20 (чётные);
- 2-й пер. Красавицкий № 2, 4-6, 10, 12, 14.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (801795) 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.