Корреспондент и читатели «Кур’ера» прогулялась по Слуцку 10 и 11 ноября и посмотрели, что происходит на улицах города.

РАНЕЕ. Когда в Слуцке достроят скейт-площадку.

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В ТЕМУ. Как ИП со Слуцкого рынка сходили в райисполком и что им объяснили про новую систему регулирования цен.

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