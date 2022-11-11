Корреспондент и читатели «Кур’ера» прогулялась по Слуцку 10 и 11 ноября и посмотрели, что происходит на улицах города.

Слуцк, магазин, унитаз
В одном из пунктов выдачи интернет-магазина мужчина неудачно взял коробку с унитазом, который только что купил. Упаковка порвалась, и унитаз разбился. По сути, продавец не виноват, сказали сотрудники. Мужчина принял объяснение и от расстройства оставил унитаз в пункте выдачи. Фото: Александр Большой
Слуцк, ремонт, забор
В четверг, 10 ноября, на Копыльской красили забор. Фото читателя

РАНЕЕ. Когда в Слуцке достроят скейт-площадку.

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Слуцк, секонд-хенд, очередь
Очередь в 8.30 утра в магазин секонд-хенд, который открывается в 10.00. Фото: Ольга Паздерина
Слуцк, парк
В городском парке рядом с будущей скейт-площадкой убирают кусты. Фотографии: Александр Большой
Слуцк, парковка, Строймаркет
Презентация техники прямо на стоянке около магазинов «Санта» и «Строймаркет». Фото: Александра Шагойко
Слуцк, центр, ремонт
Дорожные работы. Фото: Глеб Рулёв
Слуцк, переезд, поезд
Железнодорожный переезд на Виленской. Фотографии: Ольга Паздерина
Слуцк, рынок, торговля
Слуцкий рынок 11 ноября. Работающие роллеты есть

В ТЕМУ. Как ИП со Слуцкого рынка сходили в райисполком и что им объяснили про новую систему регулирования цен.

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