В редакцию «Кур’ера» обратился Леонид, житель деревни Ретовщина, что в шести километрах от Слуцка. Он рассказал о состоянии дороги, ведущей в деревню.

«Дорога эта — вечная проблема для Ретовщины. Там от шоссе всего 700 метров до нашей деревни, но, как повернул с него, так и всё.

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Осень, весна, непогода — там невозможно. А когда как сейчас, большегрузы возят с полей, на поля, так вообще месиво. Бывает, что неделю не можем выехать из деревни. Родственники ко мне хотели проехать — не смогли, страшно завязнуть. У нас много пенсионеров, так и «скорая» пройти едва-едва может. Если бы вы посмотрели, что там творилось весной — это страшное дело!

Там большая часть дороги ниже уровня полей. Вода никуда не стекает, 25-тонки жижу эту месят. Иногда подсыпают что-то, но по непогоде проходит неделя — и всё снова так же. Как мне кажется, что можно сделать, так это подсыпать щебёнку выше.

Мы устно обращались в сельсовет, нам обещали проинформировать организацию, которая за это отвечает, но проблема не решена. Жители деревни будут писать коллективное письмо, может, тогда на нас обратят внимание.

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