Три дня назад «Кур’ер» рассказывал о случчанке, которая нашла червей в увлажнителе воздуха у себя дома. Она заливала в прибор водопроводную воду. Но главный санврач района сказал, что из воды насекомые взяться не могли. Вот что думают по этому поводу наши комментаторы.

pafmyti: Мотыль. Личинки комара.

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nasty_novikus: Я не думаю, что они попали в увлажнитель из-под крана. Тем более сейчас почти во всех новых кранах стоит такая сеточка, что они не «проскочили» бы через неё.

tatianakoronevich: Хорошо, что мой увлажнитель сгорел, не понравился вообще, осадок кругом, и как в парнике сидишь, когда он работает! А про червей сказать нечего!

Жора Жуков: А воду на экспертизу взять нет? Пусть и проверит, «есть ли жизнь в слуцкой водице».

Alexandr: Да не может быть у нас в воде ничего. Она хлорированная. Даже цветы ею нельзя поливать.

Alexander B: Дистиллированная вода? Не, не слышали… В увлажнитель всегда только дистиллированная, в крайнем случае — кипячёная охлаждённая.

Olesia White: Тут справа не ў вадзе. Якімсьці чынам у прыбор трапіла нейкая камарыха і акамарылася.

Alexander B: Як варыянт, але ж у большасці ўвільгатняльнікаў даволі герметычная структура адсекаў з фільтрамі — таму я больш за варыянт з бруднай вадой. Дарэчы, ніводнага слова не сказана пра тое, як рыхтуюць тую ваду, што заліваюць ва ўвільгатняльнік самі спажыўцы. А між тым вада, якая выйшла са станцыі, не раўно вада, якая прыйшла ў кватэру. Я гэта бачу кожныя 6 месяцаў, калі мяняю магістральны фільтр — карціна даволі цяжкая. І разуменне таго, што такая вада трапляе да спажыўцоў, якія не выкарыстоўваюць фільтры, малюе яе нават горш. Таму, калі няма прэдфільтра, даволі лёгка выхапіць ў вадзе шмат чаго.

Fair: Які фільтр параіце ставіць?

Alexander B: Калі на магістраль, то SL10 5mm альбо BB10 5мм паліпрапілен, калі вялікая нагрузка (напрыклад, кухня, ванная, WC, машынкі, пральная і/ці для посуда), на гатаванне ежы ці піццё — дадаткова як мінімум 3х-ступеністы (ПП 1мм — дадаткова ад больш мелкага бруда, зніжэння калянасці вады, вугаль).

