Куда пойти с детишками на выходных: в Слуцк приехал контактный зоопарк «Зверята»

Котактный зоопарк «Зверята» принимает посетителей с субботы, 12 ноября. Работает с 11:00 до 20:00 без обеда.

Вас ждут еноты, носуха, лиса, полярная лиса, енотовидная собака, игуана, крокодил, шиншила, разные виды тараканов, агама и многое другое.

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Стоимость входных билетов:

10 руб детям

12 руб взрослым

Деткам до 1 года бесплатно

3 руб стакан с лакомством для зверят

5 руб большой стакан с лакомством для

зверят

зверят 10 руб корзина с лакомствам для зверят

Ждём Вас по адресу: г Слуцк, ул. Богдана Хмельницкого 47 Г, 3 этаж (здание большого магазина «Хит»)

Телефон для справок :

+375 (44) 566-08-63

Инстаграм: @mini_zoo_zveryata

ИП Полещук А.И. УНП 491558912