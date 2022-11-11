Куда пойти с детишками на выходных: в Слуцк приехал контактный зоопарк «Зверята»

Котактный зоопарк «Зверята» принимает посетителей с субботы, 12 ноября. Работает с 11:00 до 20:00 без обеда.
Вас ждут еноты, носуха, лиса, полярная лиса, енотовидная собака, игуана, крокодил, шиншила, разные виды тараканов, агама и многое другое.
Стоимость входных билетов:
- 10 руб детям
- 12 руб взрослым
- Деткам до 1 года бесплатно
- 3 руб стакан с лакомством для зверят
- 5 руб большой стакан с лакомством для
зверят
- 10 руб корзина с лакомствам для зверят
Ждём Вас по адресу: г Слуцк, ул. Богдана Хмельницкого 47 Г, 3 этаж (здание большого магазина «Хит»)
Телефон для справок :
+375 (44) 566-08-63
Инстаграм: @mini_zoo_zveryata
ИП Полещук А.И. УНП 491558912