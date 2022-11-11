Куда пойти с детишками на выходных: в Слуцк приехал контактный зоопарк «Зверята»

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Куда пойти с детишками на выходных: в Слуцк приехал контактный зоопарк «Зверята»

Котактный зоопарк «Зверята» принимает посетителей с субботы, 12 ноября. Работает с 11:00 до 20:00 без обеда.

Вас ждут еноты, носуха, лиса, полярная лиса, енотовидная собака, игуана, крокодил, шиншила, разные виды тараканов, агама и многое другое.

Стоимость входных билетов:

  • 10 руб детям
  • 12 руб взрослым
  • Деткам до 1 года бесплатно
  • 3 руб стакан с лакомством для зверят
  • 5 руб большой стакан с лакомством для
    зверят
  • 10 руб корзина с лакомствам для зверят

Ждём Вас по адресу: г Слуцк, ул. Богдана Хмельницкого 47 Г, 3 этаж (здание большого магазина «Хит»)

Телефон для справок :
+375 (44) 566-08-63
Инстаграм: @mini_zoo_zveryata

Куда пойти с детишками на выходных: в Слуцк приехал контактный зоопарк «Зверята»

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