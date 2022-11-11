Рестораны быстрого обслуживания «МакДональдс» продолжат работу под брендом «Вкусно – и точка». Переход займёт несколько недель, сообщается на сайте «КСБ Виктори Рестораны», который управляет этой сетью общепита.



Персонал останется на своих рабочих местах. О дате начала работы под брендом «Вкусно – и точка» сообщат заранее.

Компания «Вкусно — и точка», в свою очередь, заявила, что завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением «КСБ Виктори Рестораны». До момента перехода сеть продолжит работу на белорусском рынке под прежним брендом. Рестораны начнут работу под новым в течение нескольких недель — когда будут завершены все необходимые юридические процедуры и решены организационные вопросы, пишет Office Life.

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Сейчас в Беларуси открыто 25 ресторанов «МакДональдс» в шести городах, ежегодно они обслуживают более 10 млн клиентов.

СПРАВКА. «Вкусно — и точка» — российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети McDonald’s после её ухода из России с этого года и продажи российского бизнеса предпринимателю Александру Говору. Открытие ресторанов сети «Вкусно — и точка» прошло 12 июня 2022 года.

Напомним, что недавно стало известно о проблемах с поставками продуктов у белорусской сети ресторанов «МакДональдс».

«МакДональдс» появился в Беларуси в 1996 году. Вначале подчинялся напрямую офису корпорации в США, потом — его региональному подразделению в Москве. По франчайзинговой модели работает с 2015-го.

В 2015 году действующие рестораны в Беларуси, а также право на открытие новых заведений в Беларуси, Казахстане и нескольких регионах России приобрёл казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев.