В среду, 9 ноября, в Слуцком епархиальном управлении прошла лекция краеведа Андрея Попова о православии на Случчине в 11-14 веках.

Напомним, что в Слуцке проходят встречи случчан, интересующихся историей нашего края. Краеведы совместно со Слуцкой епархией и газетой «Кур’ер» проводят цикл лекций по истории нашего города и его окрестностей.

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По отзывам участников лекции, рассказ о развитии православия получился очень интересный, насыщенный множеством событий, которые происходили в нашем крае за этот период. Лектор указал годы, которые являются историческими «вехами» в развитии Случчины.

1005 год — киевский князь Владимир придал Туровской епархии город Слуцк;

1086 год — Слуцк входит в состав земель киевских князей, границы проходят по естественным рубежам;

1097 год — к власти приходит Владимир Мономах, Слуцк представляет собой поселение-крепость, имеется православный храм;

1116 год — Слуцк упоминается в «Повести временных лет», в городе развиты ремёсла — гончарное, кожевенное, ткачество, деревообработка;

1149 год — князь Юрий Долгорукий передал Слуцк черниговским князям;

1162 год — Слуцк присоединён к Туровскому княжеству;

1180 год — возникло Слуцкое удельное княжество;

1205 год — впервые упоминается Троицкий монастырь в Слуцке;

1257 год (недостоверный источник) — перепись населения проводится монголо-татарами, из-за чего возникают бунты. До этого времени Слуцк был вполне «органичным» поселением. Однако наступили «смутные времена», православная жизнь была ущемлена, и город приостановился в развитии;

1387 год — заканчивается власть слуцкой династии Рюриковичей, наступает правление князей Олельковичей, которые правили на наших землях до 1612 года.

Лектор подчеркнул что, несмотря на междоусобные войны князей и нашествие татаро-монгол в 11-14 веках, православная церковь сохраняла духовную власть, и в эти времена признаков появления католицизма не было.

В эту субботу, 12 ноября, Андрей Попов приглашает всех желающих на историческую экскурсию по Слуцку. Сбор у памятника Софии Слуцкой в 12.00.

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