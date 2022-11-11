В этом году 11 ноября 80-летний юбилей отмечает Иван Павлович Лазовский, заслуженный учитель Республики Беларусь, более полувека трудился в Слуцке в школе №10. За годы работы он дал знания тысячам учеников, подготовил победителей многочисленных олимпиад и конкурсов. Он автор пособий по физике. Его любят и уважают бывшие ученики и коллеги.

Иван Павлович – человек, влюблённый в свой предмет, и эту любовь он всегда передаёт своим ученикам. В преддверии юбилея Иван Павлович и его жена Людмила Владимировна ответили на вопросы «Кур’ера».

— Каким должен быть современный учитель?

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«Самое главное, – говорит Иван Павлович, – учитель должен постоянно трудиться, совершенствоваться, идти в ногу со временем, ведь дети сейчас более развиты. Важно ставить и решать такие задачи, которые были бы интересны как учителю, так и ученикам».

— Какое качество в учениках Вы цените?

«Трудолюбие! Без него невозможно ученику был успешным в учёбе», — считает педагог. Жена Людмила Владимировна говорит: «Нам часто звонят выпускники Ивана Павловича. Приходят в гости, благодарят мужа, делятся воспоминаниями, рассказывают о себе. Он замечательный педагог, большую часть жизни работал в школе с детьми, добивался вместе с ними хороших результатов. Особенно много времени тратил на подготовку учеников к физбоям, олимпиадам, сначала на районном уровне, а потом на областном, республиканском и международном».

Как Иван Лазовский стал педагогом

Иван Лазовский родился 11 ноября 1942 года в д. Левки Стародорожского района в рабоче-крестьянской семье. Мама Анастасия Игнатьевна работала в колхозе, отец Павел Максимович был мелиоратором. Начальное образование Иван получил в Левковской школе, затем учился в Прусской и Щитковичской школах.

Отцу по работе нужно было переезжать из одного района в другой, вместе с ним и семья меняла место жительства. В школе любил уроки математики, физики, много читал. Учитель географии ему доверила карту, которую можно было взять домой, чтобы готовиться к урокам. Сам занимался, помогал одноклассникам не только по географии, но и по другим предметам. По словам Ивана Павловича, в старших классах появилось желание стать учителем. После окончания школы в 1962 году он работал лаборантом в кабинете физики, вёл делопроизводство, был библиотекарем. Из-за нехватки учителей способному юноше предложили учиться в пединституте в Минске. Он выбрал факультет физики. Учёба растянулась с 1963 по 1970 год, поскольку Ивану Лазовскому пришлось отслужить в армии в железнодорожных войсках, а отсрочки тогда не давали.

Учитель школы №10 в Слуцке

Сразу после окончания института Ивана Павловича распределили в Слуцк в среднюю школу № 10, где в то время работал директором Герой Социалистического Труда Сергей Фёдорович Рубанов. Рубанов приехал в институт, попросил направить в школу толкового студента–физика. Ему порекомендовали Ивана Лазовского. У Ивана Павловича была возможность остаться на кафедре в институте, преподавать в минской школе, но от этих предложений он отказался, потому что пообещал Рубанову, а слово своё всегда держал. И сегодня Иван Павлович не жалеет об этом.

Как проходили уроки физики, вспоминают ученики

На сайте LiveJournal воспоминаниями поделилась выпускница СШ №10. «У меня в школе физику преподавал Заслуженный учитель Беларуси, прекрасный учитель Иван Павлович Лазовский. Методы у него были любопытные. Придумывал задачу, которая подразумевала несколько вариантов ответа, и спрашивал у класса. Можно было ответить просто так, а можно – на оценку, причём оценок в таких опросах было всего две — 5 и 2, соответственно, за правильный и неправильный ответ. Азартно до невероятного! Как-то решали задачку, точного условия уже не помню, но суть была в том, что человек стоял или двигался на движущемся эскалаторе, нужно было

определить, куда направлена какая-то из сил: вверх или вниз. Класс в итоге разделился на два воюющих лагеря, едва не подрались.

Были и забавные случаи. Помню как сейчас, проходили электростатику. Я её просто обожала. Взяла не самую сложную, но долгоиграющую задачку, где одновременно взаимодействовали штук 20 зарядов разной величины, расположенные какой-то сложной фигурой. Дома перерешала дважды, убила весь вечер, исписала кучу бумаги, вроде всё красиво и понятно, но с ответом не сошлось. Пришла утром в школу, говорю Ивану Павловичу перед уроком, что ответ не сошёлся с тем, что в учебнике. Он отправил меня к доске писать решение. Я почти весь урок переписывала решение из тетради (уж очень было длинное), исписала 7 досок мелким почерком. Подзываю его, говорю, вот ответ, вот книга – не сходится. Он буквально минуту смотрит на рисунок, на мгновение закидывает глаза к потолку и говорит: «Да, у меня тоже не сходится». Желаю всем в жизни побольше таких учителей!»

Неслучайно, в социальной сети «ВКонтакте» ученики СШ № 10 создали группу «Месца пашаны Лазоўскага І.П., школа № 10 Слуцк». Учитель Лазовский готовил учеников к турнирам юных физиков, к олимпиадам по физике и астрономии. На протяжении полувека Иван Павлович руководил техническими кружками в школе и на станции юных техников. Работы его учеников ежегодно демонстрировались на городских и республиканских выставках. По словам учителя, главными успехами в его педагогической деятельности были победы его учеников в олимпиадах по физике и астрономии, успешные поступления в вузы, их научная деятельность.

Он много внимания уделял одаренным детям. Несколько лет подряд работал в летней Республиканской школе учителей и учащихся для одаренных детей в г. п. Лужесно Витебской области.

И сегодня, когда Иван Павлович находится на заслуженном отдыхе (год назад он ещё работал в СШ № 10), к нему часто обращаются за помощью внуки, их друзья, знакомые.

Разработал учебные пособия по физике

В 1997 году Иван Павлович был избран делегатом I съезда учителей Беларуси. В этом же году им в соавторстве с А. Ф. Савенком появилось пособие для абитуриентов, учителей физики и учащихся старших классов «Физика в задачах», в 2001 году в соавторстве с А. Ф. Савенком и С. И. Пугач – пособие для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий «Тесты по физике». А в 2005 г. снова с А. Ф. Савенком –«Разноуровневые задания для самостоятельных и контрольных работ» для 7, 8 и 9 классов.

Семья

С женой Иван Павлович познакомился ещё в студенчестве, и с тех пор они вместе. Людмила Владимировна много лет работала директором центральной библиотеки Слуцка. Они вырастили сына и дочь. Сын Дмитрий – эколог, занимается бизнесом. Дочь Ольга тоже стала экологом, окончила аспирантуру, защитила диссертацию. Есть и внуки.

Награды и звания

В 1974 году 10-я школа была участницей ВДНХ СССР, где награждена дипломами I и II степени. 32-летний учитель Лазовский за достигнутые успехи в развитии народного образования был награждён бронзовой медалью Главного комитета ВДНХ СССР.

В 1975 и 1980 годах Министерством образования и ЦК профсоюзов награждён знаком «Победитель социалистического соревнования». В 1987 году ему присвоено звание «Старший учитель», а в 1990 году – «Учитель-методист».

В 1991 году Министерством народного образования Республики Беларусь награждён нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».

В 1994 году получил звание «Соросовский учитель».

В 1999 году Ивану Павловичу Лазовскому было присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Республики Беларусь». В этом же году он получил благодарность Президента Республики Беларусь.

При подготовке материала использована информация:

nasledie-sluck.by, ru.wikipedia.org, homelka.livejournal.com, sch10.slutsk-vedy.gov.by