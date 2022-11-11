Слуцкий сыродельный комбинат установил новую Доску почёта около своего главного здания (ул. Тутаринова, 14). На неё попали 20 работников холдинга.

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Напомним, что Слуцкий сыродельный комбинат — молочный холдинг полного цикла, объединяющий производственные площадки в Слуцке, Солигорске, Любани, Старых Дорогах, Борисове, Клецке, Копыле, Узде и Пуховичах, а также сельскохозяйственные филиалы.

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