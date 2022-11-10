Дом №49 на Чехова, 2-й подъезд. Уже несколько раз вроде пытались службы починить доводчик на двери в подъезд и всё никак не починят. Дверь сама не закрывается, и при закрытии магнит не схватывает дверь, она отскакивает обратно.

Вследствие этого в подъезд, который открыт постоянно, регулярно по ночам заходят «тёмные» личности и делают свои дела у мусоропровода между 1 и 2 этажом. Данное фото содержит подтверждение вышесказанного, а также отображает, что уборка, включённая в жировку, регулярно не производится. Видно, что это «паскудство» чем-то засыпано, видимо, чтобы запах убить. Однако это не помешало совершать сие повторно.

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