В Слуцком районе медики проводят скрининг населения на ВИЧ. Такая необходимость возникла из-за неблагополучной ситуации по заболеваемости. Рассказываем, в чём важность тестирования на ВИЧ, как оно должно проходить и что делать, если у вас обнаружили вирус.

Что рассказали наши сотрудницы

В конце октября три сотрудницы нашей редакции заболели ОРВИ. Во время визита к врачу в «красной зоне» Слуцкой поликлиники всем троим выписали направление на анализ крови из вены. Одну из сотрудниц предупредили, что анализ — на ВИЧ. Но две другие не знали, на что сдают кровь.

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Вот что рассказали девушки, когда выздоровели и вернулись на работу.

«Когда я пошла закрывать больничный, увидела в карточке бланк, на котором красными буквами было написано «ВИЧ» и что-то ещё. Я очень испугалась, стала выяснять, что это такое. Оказалось, что сейчас все, кто сдаёт кровь из вены, сдают её именно на ВИЧ. Уверена, что если бы врачи предупреждали, то большинство людей и так было бы не против сдать этот анализ», — рассказала одна наша сотрудница.

«Я вообще не знала, на что сдавала кровь. Я думала, что на коронавирус», — рассказала вторая.

«Когда мне давали направление, то сказали, что анализ — на ВИЧ. И на самом направлении это тоже было написано сверху большими буквами. Так что меня проинформировали. Я была не против, так как у меня нет стигмы и страха по поводу ВИЧ и я знаю, что если вообще каждый человек будет раз в год проверяться на его наличие, то эпидемия вообще остановится», — сказала третья.

Как разрешилась ситуация

За комментарием о случившемся мы обратились к главному санитарному врачу Слуцкого района Павлу Кучко и заведующей Слуцкой взрослой поликлиникой Елене Малишевской.

Как рассказал Павел Валерьевич, анализ на ВИЧ может проводиться только с информированного согласия пациента. То есть, направляя вас на анализ, врач обязан предупредить, что это анализ на ВИЧ, и спросить, согласны ли вы его сдать.

Елена Васильевна рассказала, что в Слуцком районе сейчас проводится скрининг на ВИЧ среди взрослого населения. Но, конечно, тестирование на ВИЧ — добровольное, человек может его делать, а может не делать. И врач должен объяснить пациенту важность обследования на ВИЧ.

Для врачей, по словам Елены Малишевской, перед скринингом провели обучение, где им напомнили о необходимости брать информированное согласие у пациента. Заведующая сказала, что разберётся в ситуации, случившейся с нашими сотрудницами, и проведёт дополнительное обучение врачей. По поводу слов второй сотрудницы про анализ на коронавирус Елена Малишевская пояснила, что в больнице не берут на коронавирус кровь, только мазок.

ВИЧ находят у вполне благополучных людей

Как рассказала заведующая поликлиникой, сейчас ситуация по ВИЧ в Слуцком районе неблагополучная. Болеют в основном люди, которым за 30 лет. И не из так называемых «групп риска», а вполне благополучные граждане. Именно поэтому проводится скрининг.

Как пишет «Слуцкі край», за январь-октябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в Слуцком районе зарегистрирован рост ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости составил 26,1 на 100 тысяч населения, что выше в 1,8 раза, чем в 2021 году.

Что важно знать про обследование на ВИЧ и сам вирус

Информация — с сайта Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, который размножается в клетках иммунной системы и разрушает их. ВИЧ-инфекция — это хроническое заболевание, вызываемое вирусом. ВИЧ находится у заражённого человека в крови, семенной жидкости, вагинальном секрете и грудном молоке.

СПИД — это последняя, наиболее тяжёлая стадия ВИЧ-инфекции.

Вирусу неважно, какое у вас социальное положение, сексуальная ориентация и жизненные приоритеты. Для него главное — попасть в организм.

ВИЧ передаётся только тремя способами : при незащищённых сексуальных контактах (самый распространённый путь на сегодняшний день, 75% всех случаев заражения); через кровь; от ВИЧ-положительной матери ребёнку во время беременности, родов, грудного вскармливания, если женщина не получает лечение.

: ВИЧ невозможно передать при рукопожатиях, прикосновении, поцелуе, объятии, кашле и чихании, укусах насекомых и контактах с животными, при пользовании общей посудой, общими ваннами и туалетами и другими предметами обихода, при посещении бассейна. В мире не зарегистрировано ни одного случая передачи ВИЧ бытовым путём.

при рукопожатиях, прикосновении, поцелуе, объятии, кашле и чихании, укусах насекомых и контактах с животными, при пользовании общей посудой, общими ваннами и туалетами и другими предметами обихода, при посещении бассейна. В мире не зарегистрировано передачи ВИЧ бытовым путём. Тестирование на ВИЧ проводится бесплатно и, по желанию, анонимно в государственных медучреждениях. Также можно купить в аптеке и самостоятельно сделать экспресс-тест, но если он будет положительным, то необходимо сдать анализ и в поликлинике.

Закон гарантирует конфиденциальность обследования на ВИЧ.

Почему ВИЧ — это не смертный приговор

Благодаря современной медицине ВИЧ — больше не смертельное заболевание. С помощью антиретровирусной терапии человек с ВИЧ может прожить такую же долгую жизнь, как и человек без ВИЧ.

Антиретровирусная терапия в Беларуси для ВИЧ-положительных граждан бесплатна.

Если будущая мама ВИЧ-положительна, но принимает назначенные лекарственные препараты и выполняет все рекомендации лечащего врача, то вероятность рождения здорового ребёнка — более 98%.

Что делать, если у вас выявили ВИЧ

Если ваш анализ на ВИЧ окажется положительным, врач должен объяснить вам ваши права и обязанности, рассказать про дальнейшее лечение и стратегии безопасного поведения. Внимательно изучите доступную информацию о жизни с ВИЧ. Возможно, вашей первой реакцией будет шок, а затем проявятся такие чувства как, например, гнев, страх, грусть, агрессия. Важно помнить, что с ВИЧ можно прожить долгие годы, продолжая учиться и работать. Если вам нужна психологическая помощь, в Беларуси есть группы взаимопомощи для людей с ВИЧ, а также можно обратиться за индивидуальной помощью к психологу или психотерапевту.