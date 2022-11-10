В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение по следующим адресам.

14 и 15 ноября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:

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ул. Ленина № 238-260 (чётные),

ул. Советская №№ 87, 89,

ул. Суворова № 1-37 (нечётные) и № 2, 12-20 (чётные), 24-32 (чётные).

16 и 17 ноября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:

ул. Ленина № 244а,

ул. Советская № 67-77 (нечётные),

ул. Богдана Хмельницкого № 1-31 (нечётные) и № 2-40 (чётные).

18 и 21 ноября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:

ул. Любанская № 22-32 (чётные), 36,38, 42-52 (чётные), 55, 56, 58,

проезд Любанский № 12.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 5-22-98, 5-33-80.