В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение по следующим адресам.
14 и 15 ноября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:
- ул. Ленина № 238-260 (чётные),
- ул. Советская №№ 87, 89,
- ул. Суворова № 1-37 (нечётные) и № 2, 12-20 (чётные), 24-32 (чётные).
16 и 17 ноября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:
- ул. Ленина № 244а,
- ул. Советская № 67-77 (нечётные),
- ул. Богдана Хмельницкого № 1-31 (нечётные) и № 2-40 (чётные).
18 и 21 ноября с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:
- ул. Любанская № 22-32 (чётные), 36,38, 42-52 (чётные), 55, 56, 58,
- проезд Любанский № 12.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 5-22-98, 5-33-80.