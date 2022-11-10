«Кур’ер» обзвонил несколько слуцких заведений общепита и спросил, сколько стоит «накормить» одного человека на новогоднем банкете и есть ли ещё места на корпоративы на сегодняшний день.

Ресторан «Заря»

Корпоративы проводятся с 23 декабря. По состоянию на 10 ноября есть места на все дни, кроме 23, 24 и 30 декабря. Средний чек — 60-65 рублей на человека за банкет, плюс входной билет (развлекательная программа) — около 5 рублей.

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Кафе «Завалинка»

Корпоративы проводятся с 22 декабря. Сейчас есть места на 22 декабря, 23 декабря — домик, а также места на 30-31 декабря. Средний чек на человека — 80 рублей.

Бар «Санта»

Корпоративы начинаются до католического Рождества, но на эти дни все места уже заняты. После Рождества есть свободные места. Средний чек на человека — около 60 рублей.

Кафе «Виола»

Корпоративы начинаются с середины декабря. На сегодняшний день заняты полностью только 23 и 24 декабря, на остальные дни места есть. Что касается среднего чека — в кафе затруднились ответить, так как минимума по сумме на человека здесь нет.

Кафе «Колос»

Корпоративы начнутся по мере заказа мест. Обычно их заказывают на дни после 20 декабря. Свободные места есть. Стоимость — от 50 рублей на человека.

Кафе «Вояж» и ресторан «Вояж Холл»

Корпоративы начинаются с середины декабря. На сегодняшний день есть свободные места на будние дни, выходные заняты. Минимальный заказ на человека — 70 рублей.