Михаил Тарасевич, постоянный читатель «Кур’ера», прислал несколько писем-воспоминаний о работе в милиции и о своих сослуживцах. Он рассказал, как ловили «несунов» с мясокомбината, что значил участковый для жителей деревни.

Мы приурочили эту подборку к 10 ноября — Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Эта праздничная дата выбрана неслучайно. Ведь для многих сотрудников милиции, служивших в эпоху СССР, этот день навсегда остался праздничным.

«Преследовал больше километра»

«Служба в милиции ориентировалась всегда на оперативность, на раскрытие преступлений по горячим следам. И работа каждого была частью работы коллектива, — пишет Михаил Тарасевич. — Николай Метельский пришёл в службу вневедомственной охраны в самом начале 80-х годов. Меня как сотрудника со стажем назначили к нему наставником. В то время наставничество широко практиковалось.

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Вспоминается одно дежурство в промышленном районе Слуцка (Метельский тогда был ещё «по гражданке»). В районе мясокомбината ночью мы пытались задержать двух воров. Одного я задержал сразу, а второй пустился в бега. Он пытался скрыться под покровом ночи. Но не тут-то было. Николай преследовал его больше километра и всё-таки захватил.

В охране сержантом он проработал всего несколько лет, а потом его перевели на работу в ГАИ инспектором ДПС. Старшина милиции, а потом — прапорщик, он не давал спуску «лихачам». Многие «крутые» на дорогих авто предлагали ему «разойтись мирно», но с Метельским это не проходило. Помню, как в мае 1995 года руководство ГОВД ставило его в пример. За два весенних месяца он составил более 200 протоколов на нарушителей ПДД. В любое время года, днём и ночью, можно было встретить Николая Метельского на трассе. Нарушителей тогда было очень много.

«Все идут в надежде на справедливость»

После принятия антиалкогольного закона от 25 мая 1985 года всем милицейским службам работы прибавилось в разы. В больших населённых пунктах создавались рейдовые бригады, в которые входили участковые, инспекторы ПДН, сотрудники уголовного розыска и спецмедслужбы.

В деревнях Повстынь, Мелешки, Поповцы было относительно спокойно, и на дискотеках молодёжь вела себя вполне прилично, но контроль был.

Помню, как проезжали по деревням Гресского сельсовета, где давали о себе знать пьянство, кражи, хулиганские выходки. На машине спецмедслужбы мы не раз выезжали в Греск, задерживали нетрезвых водителей за рулём, особенно мотоциклистов. Дежурили за полночь — присутствие милиции сдерживало хулиганов.

Позже в Греске был образован участок милиции общественной безопасности (УМОБ). Его возглавил старший участковый Слуцкого ГОВД майор милиции Е.А Лещенко, молодой и энергичный сотрудник. Открылся кабинет для приёма населения, и люди потянулись со своими бедами. В деревне всегда есть проблемы: кто-то что-то стянул, или подрались, или пьянство. Все идут к участковому в надежде на справедливость.

Лещенко до того, как стать участковым, служил в ГАИ, потом в следствии. В подчинении у него были участковые Василий Шкурский, Александр Гигель, Олесь Виноградов и другие. Общими усилиями они справились с самогоноварением, установили порядок в общественных местах, боролись с пьянством на рабочих местах, за рулём.

Сейчас Евгений Лещенко на заслуженном отдыхе, но его выправка как будто говорит: «Я ещё в строю».

Воспоминания о служебных буднях с бывшими коллегами до сих пор вызывают у меня уважение к ним, симпатию и добрые чувства».

Михаил Тарасевич написал также стихи, которые посвятил памяти своих коллег: Лидии Коротчени, майора милиции, Бориса Соловьёва, капитана милиции, а также офицеров Олега Тимаева и Владимира Борисовца, погибшего при исполнении служебного долга, именем которого названа улица в Слуцке.

Есть повод для встречи опять в ноябре

С улыбкой пожать другу руку.

Вновь стал молодым ветеран МВД.

На пенсии так, одна скука.

Служебные будни начнём вспоминать

И наши года молодые…

И как мне ПМ довелось применять,

То помнится всё и отныне.

Наш юный товарищ Володя Борисовец

К оружию сам не тянулся,

Но всё же нашёлся убийца-подлец —

На жизнь паренька замахнулся.

Но он не погиб, он в бессмертье ушёл,

Товарища грудь прикрывая,

Я улицу в Слуцке знаю одну,

Что названа в память героя.

Нам это нельзя никогда забывать,

Всё то, что так дорого, — нужно.

Собрало нас время героям отдать

За подвиги дань и за службу.

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