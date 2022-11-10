Министерство внутренних дел Беларуси организовало единый день приёма граждан участковыми инспекторами милиции — это среда. Публикуем время приёма и адреса слуцких общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП).

Время

Инспекторы принимают граждан каждую неделю по средам в общественных пунктах охраны правопорядка (ОПОП):

Реклама

в сельских населённых пунктах – с 10.00 до 13.00,

в городе – с 17.00 до 20.00.

Место

Сельские общественные пункты охраны правопорядка расположены в зданиях сельисполкомов.

Городские пункты находятся по следующим адресам: