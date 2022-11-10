Министерство внутренних дел Беларуси организовало единый день приёма граждан участковыми инспекторами милиции — это среда. Публикуем время приёма и адреса слуцких общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП).
Время
Инспекторы принимают граждан каждую неделю по средам в общественных пунктах охраны правопорядка (ОПОП):
- в сельских населённых пунктах – с 10.00 до 13.00,
- в городе – с 17.00 до 20.00.
Место
Сельские общественные пункты охраны правопорядка расположены в зданиях сельисполкомов.
Городские пункты находятся по следующим адресам:
- ОПОП №1: здание Дома офицеров — Слуцк, улица Социалистическая, 129
- ОПОП №2: здание общежития — Слуцк, улица Молодёжная, 7
- ОПОП №3: здание общежития — Слуцк, улица Социалистическая, 2
- ОПОП №4: здание общежития — Слуцк, Ленина, 41
- ОПОП №5: здание общежития — Слуцк, улица Чехова, 55
- ОПОП №6: здание общежития — Слуцк, улица Максима Богдановича, 37 (временно не функционирует в связи с ремонтом)