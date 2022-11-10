Министерство внутренних дел Беларуси организовало единый день приёма граждан участковыми инспекторами милиции — это среда. Публикуем время приёма и адреса слуцких общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП).

Время

Инспекторы принимают граждан каждую неделю по средам в общественных пунктах охраны правопорядка (ОПОП):

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  • в сельских населённых пунктах – с 10.00 до 13.00,
  • в городе – с 17.00 до 20.00.

Место

Сельские общественные пункты охраны правопорядка расположены в зданиях сельисполкомов.

Городские пункты находятся по следующим адресам:

  • ОПОП №1: здание Дома офицеров — Слуцк, улица Социалистическая, 129
  • ОПОП №2: здание общежития — Слуцк, улица Молодёжная, 7
  • ОПОП №3: здание общежития — Слуцк, улица Социалистическая, 2
  • ОПОП №4: здание общежития — Слуцк, Ленина, 41
  • ОПОП №5: здание общежития — Слуцк, улица Чехова, 55
  • ОПОП №6: здание общежития — Слуцк, улица Максима Богдановича, 37 (временно не функционирует в связи с ремонтом)