Второй четверг ноября (10 ноября) на протяжении более 30 лет проходит как Всемирный день качества. Мировая общественность отмечает этот праздник в знак признания ключевой роли качества в обеспечении устойчивого развития государств и удовлетворения запросов граждан.

Отдел государственного надзора за техническими регламентами и стандартами и государственного метрологического надзора города Слуцка инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску контролирует 8 районов Минской области: Клецкий, Копыльский, Любанский, Несвижский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский, Узденский.

Выявили несоответствия и запретили реализацию

В этом году отдел провёл 424 контрольных (надзорных) мероприятия. Из них 42 проверки и 382 мониторинга. Было выявлено 2219 наименований продукции с нарушениями, на которые выданы предписания о запрете реализации партий продукции.

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Это:

товары для детей и подростков,

игрушки,

пищевая продукция,

электротехническая продукция и др.

Кроме того, 44 наименования продукции запрещено к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, прекращено действие на территории РБ 27 документов о подтверждении соответствия.

По результатам проведённых мероприятий отделом инспекции было составлено 215 протоколов об административном правонарушении, выдано 379 предписаний (рекомендации) об устранении нарушений.

Цена — качество

В эпоху конкурентных рынков единственным преимуществом для организаций, обеспечивающих их стабильное развитие, является качество, то есть выпуск продукции или услуг с оптимальным соотношением качество – цена, позволяющим получать устойчивую прибыль.

При повышении конкурентоспособности и глобализации рынков, ускорении научно-технического прогресса и воздействии производств на окружающую среду и здоровье появляются неопределённости, предсказать которые не всегда возможно. Они создают риски для планирования и осуществления дальнейшей деятельности. Для их устранения в Беларуси сформирована и постоянно совершенствуется национальная инфраструктура качества. Госстандарт развивает её ключевые элементы – техническое нормирование и стандартизацию, единство измерений, оценку соответствия, аккредитацию, системный менеджмент.

О госстандартах и технических регламентах

Государственные стандарты помогают реализовывать требования обязательных технических регламентов и обеспечивать качество и конкурентоспособность продукции и услуг. В настоящее время принято 52 единых технических регламента ЕАЭС, 45 из которых вступили в силу.

Наша страна является инициатором и разработчиком изменений в технические регламенты на пищевую продукцию и её маркировку, машины и оборудование, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, парфюмерно-косметическую продукцию, упаковку, смазочные материалы, масла и специальные жидкости, игрушки. Проводится большая работа по продвижению товаров и услуг на экспорт. Белорусские бренды, которые известны за пределами страны, превратили слова «Сделано в Беларуси» в знак качества.