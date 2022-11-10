Случчанин Никита Корзун успешно выступил на чемпионате Беларуси по эндуро, который проходил с 28 по 30 октября в «Силичах». 17-летний спортсмен занял первое место в классе Open среди 53 участников.

Об этом «Кур’еру» рассказала Людмила Корзун, мама Никиты.

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Парень учится в Минском государственном машиностроительном колледже от БНТУ. Таким экстремальным видом спорта, как эндуро, занимается полтора года. Никита как-то увидел ролики в группе, что слуцкие ребята занимаются на мотоциклах, и списался с ними.

«Ездили тренироваться в Греск, Копыль, — говорит Людмила Корзун. — Летом Никита занял третье место в Полоцке, а сейчас — первое. Ездим с сыном на соревнования, поддерживаем во всём».

Справка

Эндуро — дисциплина мотоспорта и велоспорта, предполагающая агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах, начинённых брёвнами, валунами и другими препятствиями, в зависимости от сложности соревнований.