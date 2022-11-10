В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прокомментировали сокращение ассортимента товаров в некоторых магазинах после принятия постановления № 713 (1) о новом ценовом регулировании. По словам замминистра Андрея Картуна, «системной причины сложностей с ассортиментом нет, у каждого она своя», пишет Office Life.

В качестве примера он привёл скудный ассортимент в непродовольственном сегменте у одной из крупных торговых сетей. «Причина в том, что субъект хозяйствования не успел переоценить некоторые позиции, — пояснил замглавы МАРТ. — Как только переоценка завершается, со склада поступают товары, запас там на 3−4 месяца».

Чтобы не было проблем с ассортиментом, МАРТ продолжает комплексную разъяснительную работу и выслушивает предложения бизнеса. «Постановление живое, эволюционное, мы будем шлифовать какие-то неровности», — сказал Картун.

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9 ноября в МАРТ также заявили, что по итогам октября благодаря регулированию цен в Беларуси наблюдалась дефляция. Кроме того, Картун рассказал, что было проверено почти 1000 магазинов всех форм собственности. По итогам проверок чиновники нашли 990 фактов нарушения ценообразования, а штрафы по рассмотренным административным делам превысили 1,401 млн рублей.

Жители Слуцка также обратили внимание, что многие магазины заметно обеднили свой ассортимент. Например, когда на полках с кофе раньше стояло 5-7 его видов, то сейчас на это же пространство «растягивается» один вид.