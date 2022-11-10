Закон об аренде жилья в Германии определяет права и обязанности арендаторов. Но зачастую участники процесса нарушают права друг друга, сокращая сроки на выселение.

Для истечения аренды жилья существует трёхмесячный период уведомления, который защищает арендатора от внезапного лишения жилья.

1. Договор можно расторгнуть раньше

Обычно вы можете переехать в новое помещение ещё до истечения срока в старой квартире. К переезду добавляется ещё и то, что вам придётся платить двойную арендную плату. Вопреки распространённому мнению, предложение арендодателю трёх потенциальных дополнительных арендаторов не сокращает срок.

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То, что миф о праве аренды на трёх последующих арендаторов сохраняется уже несколько десятилетий, связано с тем, что многие арендодатели соглашаются на такую сделку.

2. Второй ключ у домовладельца

Многие домовладельцы считают, что им разрешено иметь второй ключ от сдаваемой квартиры. Это заблуждение. Арендатор — единственный, кому разрешено иметь ключ от своей квартиры, если только обе стороны не договорились о том, что домовладелец может иметь ключ.

3. Протокол передачи обязателен

Большинство арендаторов знают, что при въезде или выезде составляется протокол передачи, чтобы задокументировать состояние квартиры. Однако не каждый домовладелец его составляет. В этом случае арендатор не имеет права требовать составления общего протокола. Ни арендодатель, ни арендатор не обязаны составлять общий протокол.

4. Когда начинает действовать договор аренды

Распространённое заблуждение состоит в том, что договор аренды не действует до тех пор, пока вы не въедете, и его можно расторгнуть в любое время. Нет, как только вы ставите подпись под договором аренды, он становится действительным. Любой, кто передумает, должен будет соблюдать срок уведомления, указанный в контракте.

5. Залог и арендная плата

Переезд обходится дорого: помимо новых покупок и транспорта, обычно приходится платить двойную арендную плату и, возможно, комиссию брокера. Хорошо, что вы хотя бы получаете обратно залог за старую квартиру. Однако тот, кто думает, что может сэкономить на непогашенной арендной плате за старую квартиру и внести её в счёт залога, ошибается. Арендная плата должна быть выплачена до последнего дня, независимо от того, что происходит с залогом.

6. Про вечеринки

Ещё одна легенда, которая сохраняется уже много лет, — о праве на вечеринку. В соответствии с этим положением якобы раз в месяц можно устраивать настоящие вечеринки. Это неверно. Даже при проведении вечеринки необходимо соблюдать предписанный ночной режим с 22 часов и не беспокоить соседей.

7. Для всех ли арендаторов права одинаковы

Вопреки распространённому мнению, что домовладелец должен относиться ко всем арендаторам одинаково, в праве аренды нет такого понимания, как принцип равного обращения. Арендодателю разрешено повышать арендную плату с одной стороны, а его соседу — нет. Он также может разрешить отдельным сторонам разводить домашних животных, запрещая это их соседям.

8. Что разрешено спрашивать арендодателю

Арендодатели часто проявляют любопытство перед заключением договора аренды. Однако потенциальным клиентам не обяза­тельно раскрывать всё. Спрашивать контактные данные предыдущих арендодателей недопустимо. Требовать копию удостоверения личности не разрешается. Однако имя, фамилия и адрес могут быть запрошены у риелтора, арендодателя или у потенциального клиента.

Эти данные также проверяются и путём предъявления удостоверения личности. Арендодатели требуют кредитный отчёт, однако им не разрешается запрашивать общую информацию. Только в случае заключения договора аренды может потребоваться предоставление кредитного отчёта.

9. Про спутников жизни

Здесь закон чётко проводит различие между спутником жизни и супругом. Для въезда сожителя арендаторам требуется разрешение арендодателя. Если супруги живут в одной квартире, для этого не требуется дополнительного разрешения.