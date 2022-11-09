Во вторник, 8 ноября, около 16.30 очевидцы сообщили в милицию о стрельбе в агрогородке Зажевичи.

По предварительной информации, накануне во время ссоры 45-летний солигорчанин застрелил своего 49-летнего знакомого, сообщает Следственный комитет.

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Следователи установили, что в прошлом погибший привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений подозреваемому.

Следственно-оперативная группа обнаружила в доме карабин. Сотрудники милиции задержали 45-летнего мужчину, который пытался скрыться.

Солигорский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК РБ.