Современных детей сложно чем-то удивить, поэтому подарок сыну искали долго. В итоге подарили формикарий, и его восторгам не было предела.

Как выбирали подарок

Сначала сын просил в подарок ещё одно домашнее животное, но у нас уже есть собака и кот, поэтому варианты с крысами, попугаями, хомячками, шиншиллами и рыбками отпадали сами собой. Кроме того, кот и собака могли им навредить, потому что живём в своём доме. Кот ловит птиц, собака охотничья, поэтому мелкие животные — простая добыча для них. Если съедят на глазах у ребёнка — будет стресс, переживания.

Варианты подарка искали в интернете. Попалось на глаза незнакомое слово: формикарий. Оказалось, что это специально организованное место для обитания колонии муравьёв. Поинтересовалась у сына, хотел бы он дома держать муравьёв. Он удивился: «А как это?». Я объяснила. В итоге заказали через интернет на специализированном сайте за 10 дней до события.

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Реакция сына на подарок

Формикарий пришёл в разобранном виде, в коробке. Поэтому сыну было занятие с самого начала — сборка. Колония муравьёв хранится в закрытой колбе, там есть еда, влага. Обязательно есть царица — она самая большая по виду, без неё колония погибает. Я ему про это рассказывала, с интересом слушал. К слову, важно не трясти колбу и держать её в темноте, поскольку яркий свет не нравится муравьям. Находиться в колбе они могут около месяца.

Сын с удовольствием рассматривал всё, что было в коробке, спрашивал, для чего это. Там была еда (зёрна мака, кунжута и пр.), пакет с песком, пинцет, кормушка, поилка, трубка для транспортировки муравьёв, пипетка. Муравьёв около 35 штук.

Ребёнок был в восторге и не мог оторваться! Он помогал заселять их, сам устанавливал поилку, кормушку, увлажнял формикарий. Каждый день смотрит, всё ли у муравьёв в порядке.

Про ошибки

Формикарий делится на две зоны: арена, там где располагается кормушка и поилка, и муравьиные ходы. Все ходы нельзя открывать сразу (там есть перекрытия), но мы сразу не обратили на этот момент внимания. В итоге муравьи уже заселили всё. Нужно постепенно, по мере возрастания колонии, расширять зону передвижения муравьёв. А когда их мало, то они свободные ходы могут забить мусором. Арену украсили песком и веточками.

Про особенности ухода

Мы внимательно прочитали, что можно и нельзя делать:

увлажнять гипсовую зону нужно раз в три дня,

не перекармливать (не реже 1 раза в 4 дня),

не трясти домик,

не ставить его возле отопительных приборов, на сквозняках,

не переувлажнять гипсовый слой, чтобы не было плесени,

давать только кипячёную воду,

брать насекомых с улицы нельзя, может заболеть вся колония.

Ребёнку интересно

Ребёнок был в восторге на всех этапах. Да и нам, взрослым, интересно наблюдать за муравьями. Сын видел, как выглядит муравейник в природе, но он рассматривает, как они живут в формикарии: таскают пищу, сортируют мусор, носятся с личинками. Судя по тому, как он занимается с муравейником, это ему действительно интересно. К тому же переключается от шумных игр на более спокойное занятие.

Я считаю, что такие развивающие подарки очень полезны.

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