Два дня подряд на время ремонта путей закроют железнодорожные переезды возле деревень Слуцкого района:

в понедельник, 14 ноября , с 9.00 до 14.30 — на участке автодороги Н9488 Ячево — Дальние Бондари, железнодорожный переезд на 89-м километре перегона Некраши — Новодворцы;

, с 9.00 до 14.30 — на участке автодороги Н9488 Ячево — Дальние Бондари, железнодорожный переезд на 89-м километре перегона Некраши — Новодворцы; в понедельник, 14 ноября , с 13.00 до 18.00 — на участке Н9519 Поповцы — Малая Сливка, железнодорожный переезд на 88-м километре перегона Некраши — Новодворцы;

, с 13.00 до 18.00 — на участке Н9519 Поповцы — Малая Сливка, железнодорожный переезд на 88-м километре перегона Некраши — Новодворцы; во вторник, 15 ноября, с 9.00 до 17.00 — на участке автодороги Н-9490 Козловичи-Новодворцы, железнодорожный переезд на 92-м км перегона Некраши — Новодворцы.