С 2023 года налоговая расширит категории граждан, которым снизят ставку транспортного налога. К существующему списку добавят многодетные семьи и воинов-интернационалистов.

Об этом сообщил на пресс-конференции Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам РБ, пишет abw.by.

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Напомним, что льготы по транспортному налогу уже имеют, при наличии водительского удостоверения:

50% — ветераны Великой Отечественной войны, люди с инвалидность I и II группы; люди, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста или которые имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста;

25% — люди с инвалидность III группы.

Андрей Ковалевский назвал транспортный налог более действенным механизмом, чем действовавшая ранее госпошлина при прохождении техосмотра. «Чего греха таить, часть граждан вследствие нежелания оплачивать госпошлину отказалась от техосмотра», — сказал Андрей Ковалевский.

Автовладельцам надо уплатить транспортный налог за 2021 год в срок до 15 ноября. Если вам не пришло бумажное извещение, то можно проверить, выставлен ли налог к уплате, в «Личном кабинете плательщика» либо позвонить в инспекцию МНС по Слуцкому району по телефону.

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