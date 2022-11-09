У меня заболел ребёнок. Были обычные симптомы ОРВИ, не сильный кашель. Параллельно с ним болела я. Мы пошли к педиатру в «красную зону». Она его, как обычно, осмотрела, послушала, выписала больничный, назначила лечение.

Я спросила, сделают ли нам тест на ковид. Она сказала: «А с чего вы взяли, что у вас ковид, у вас в семье ещё кто-то болеет?». Я ответила, что я болею. Тогда нам дали направление на ПЦР. Мы пошли сдали, нам сказали — ждите.

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На следующий день позвонили и сказали, что тест отрицательный. Мы пошли на приём к врачу. Я сказала ей, что тест отрицательный. Она ответила: «Я же вам говорила, что тест ничего не покажет. Мы уже на глаз ковид определяем».

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