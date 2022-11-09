На прошлой неделе прогулялась по улицам города Старые Дороги. В будний день в центре мало людей.

Старые Дороги, фотопрогулка, счастье
Фотографии: Александра Шагойко

Удивило, что практически все заведения в своих названиях используют имена людей. Например, кафе-бар «Максим», магазины «Юлия» и «Виктория».

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На окраине города, где магазин «Евроопт», открыли физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Вот там больше прохожих.

Старые Дороги, фотопрогулка, счастье

Старые Дороги, фотопрогулка, счастье

Старые Дороги, фотопрогулка, счастье

Старые Дороги, фотопрогулка, счастье

Старые Дороги, фотопрогулка, счастье

Старые Дороги, фотопрогулка, счастье

Старые Дороги, фотопрогулка, счастье

Старые Дороги, фотопрогулка, счастье

Старые Дороги, фотопрогулка, счастье

Старые Дороги, фотопрогулка, счастье

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