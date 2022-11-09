На прошлой неделе прогулялась по улицам города Старые Дороги. В будний день в центре мало людей.

Удивило, что практически все заведения в своих названиях используют имена людей. Например, кафе-бар «Максим», магазины «Юлия» и «Виктория».

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На окраине города, где магазин «Евроопт», открыли физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Вот там больше прохожих.

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