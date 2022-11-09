Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 10 ноября.

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Вопрос с кооперативной канализацией

Случчанин Геннадий Бруй купил дом на улице Московской в 2014 году. Сделал его реконструкцию и заселился вместе с семьёй в апреле 2022-го, но осенью возник конфликт с жителями улицы из-за пользования канализацией. Ситуацию прокомментировал юрист.

Минчане обновили дом предков под Слуцком

В очередной поездке по деревням Слуцкого района «Кур’ер» побывал в Новом Гуткове. Там мы познакомились с минчанкой Марией Аземшей. Большую часть года она проводит здесь – в доме, доставшемся ей от предков. Молодая семья за 10 лет совершенно преобра­зила старый дом как снаружи, так и внутри. При этом в нём сохранилась прежняя атмосфера за счёт умелого использования старинных и дизайнерских вещей.

Родители хвалят, а дети не боятся

Случчанка Юлия Соколовская работает детским врачом стоматологом-ортодонтом в Слуцкой ЦРБ. В редакцию «Кур’ера» приходило несколько восхищённых отзывов об этом специалисте. Поэтому мы встре­ти­лись с Юлией и расспросили, как она пришла в профессию и как удаётся ладить с детьми. Врач дала советы родителям, как подготовить ребёнка к визиту к стоматологу и предотвратить неправильный прикус.

Жизнь малых деревень

Во время традиционной поездки по району «Кур’ер» посетил малые деревни Случчины: Хорошево, Тихонь и Подстарево. Общая черта этих мест — малолюдность. В основном здесь обитают пчеловоды, грибники, дачники. Коренных жителей — единицы.

Леонид Вечер и его коллекция утюгов

В четверг, 3 ноября, в кадетском училище в Слуцке состоялось знакомство с Леонидом Вечером, создателем уникальной коллекции утюгов, которая насчитывает более полутысячи экспонатов. Встреча проходила в рамках цикла лекций по истории Слуцка и его окрестностей. Такие лекции проходят с 2016 года. Их проводят историки и краеведы совместно со Слуцкой епархией и газетой «Кур’ер».

Что в Слуцке бывало. Криминал и происшествия

В книге «Еврейский Слуцк — земной и небесный», которую презентовали в конце сентября, среди про­чих есть раздел «Слуцк в зеркале прессы», где приводятся газетные публикации о жизни города в конце 1800-х годов. Мы выбрали самые интересные заметки о событиях тех лет, которые публиковались в газетах.

Владимир Протасевич. Каким его запомнили

Владимир Протасевич, который 35 лет проработал учителем истории в Слуцкой школе №11, ушёл из жизни 30 октября. Ему было всего 64 года. Для многих коллег и учеников уход Владимира Николаевича стал ударом. По нашей просьбе некоторые из них рассказали, каким они его запомнили.