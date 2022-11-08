Управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома срочно формирует группы для обучения безработных граждан профессиям продавец и водитель погрузчика.

Обучение начинается с 14 ноября 2022 года. Сроки: 2 месяца на продавца (в Слуцке) и 1,8 месяца на водителя (в Минске).

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«Обучение и проживание за счёт средств, выделяемых в соответствии с законодательством. Выплачивается стипендия», — говорится в сообщении райисполкома.

Справки по телефону: (801795) 25435.

РАНЕЕ. У случчан есть возможность бесплатно обучиться профессиям. Формируются группы от центра занятости