Год рождения — 1005-й. Про древнюю историю Слуцка и как он стал старше

В четверг, 29 сентября, на сессии Слуцкого районного Совета депутатов было решено считать годом возникновения Слуцка 1005 год, а не 1116-й, как было ранее. Таким образом, город прибавил к своему возрасту 111 лет.

Ранее «Кур’ер» в своих публикациях неоднократно писал о том, что Слуцк гораздо старше, чем это принято считать. Ещё в 1990-х краевед Григорий Родченко предлагал пересмотреть возраст Слуцка и годом образования считать не 1116-й, а 1005 год.

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С таким же предложе­нием в редакцию обращались и читатели, интересующиеся историей Слуцка. Например, в 2016 году читатель Валерий в своём письме в «Кур’ер» рассуждал так: «В истории Случчины 1116 год, от которого идёт официальный отсчёт возраста нашего города, «засветился» трагическим событием, связанным с челове­ческими жертвами. В тот год минский князь Глеб Всеславич совершил набег на земли дреговичей, которые принадлежали киевскому князю Владимиру Мономаху, и сжёг Слуцк. Это зафиксировано в «Повести временных лет»: «В лето 6624. Приходил Володимер на Глеба; Глеб бо воевал Дреговичи и Случеск пожег…». Эту запись и считают первым упоминанием о Слуцке.

Согласитесь, для того, чтобы сжечь город, он должен, так сказать, быть в наличии. Если Слуцк в 1116 году предали огню, то, значит, он уже существовал. Иначе жечь было бы нечего.

В пользу того, что к моменту сожже­ния Слуцк, по меркам того исторического периода, был крупным городом, говорит и внимание к нему минского князя. Ведь цель его похода — причинение значимого ущерба противнику. Если Глеб выбрал для удара Слуцк — значит, знал, что его потеря будет ощутима для киевского князя».

Условный подход исторической науки

В исторической науке годом основания города принято считать его первое упоминание в древних летописях или документах. Некоторые историки в своих книгах указывают разные даты упоминания Слуцка: 1005, 1086, 1096, 1097 годы. Но все они не считаются достоверными, поскольку документы не сохранились.

Выбирая годом осно­вания Слуцка 1116-й, учёные опирались на древнерусскую летопись «Повесть временных лет», где есть первое упоминание о Слуцке в 1116 году, когда князь Глеб «Случеск пожег…».

Что говорят археологи

Археологи на основе раскопок могут лишь приблизительно определить время превращения славян­ского посёлка в город. По мнению археолога Леонида Колединского, неоднократно проводившего здесь исследования, более ранних данных не было. Это связано с тем, что раскопки проводились лишь на небольших участках древнего слуцкого городища. Если бы они были более масштабными, то, возможно, появились бы и другие находки, позволяющие отнести возникновение города к более раннему времени. Сам Леонид Колединский предполагал, что Слуцк мог возникнуть раньше не на известном городище (Замковая горка), а где-то рядом. Но материалов, подтверждающих это, обнаружить не удавалось.

Старше как минимум на два века

В октябре 2017 года другой белорусский археолог Олег Иов на научно-практической конфе­рен­ции в Слуцке обнародовал результаты раскопок, проведённых осенью 2013 года. По его словам, тогда в Институт истории НАН Беларуси обратилось руководство акционерного общества «Ракан» с предложением провести археоло­гические наблюдения в зоне прокладки трубопровода к зданию бывшей макаронной фабрики, перестраиваемому в ТЦ «Маяк».

Результаты археологических наблюдений показали, что небольшой участок культурного слоя около реки Бычок оказался полностью сохранённым. Обнаруженные здесь фрагменты керамики могут быть датированы X-XI веками.

Учёный высказал мнение, что именно там мог существовать славянский посёлок дреговичей, который постепенно превратился в город.

Олег Иов подчеркнул, что сохранившийся участок культурного слоя на берегу Бычка заслуживает дальнейшего пристального изучения. «Здесь возможны интересные и важные для истории Слуцка находки, означающие, что город старше как минимум на два века», — сказал археолог.

Нашлись документы

О том, что Слуцк гораздо старше, чем принято считать, в сентябре этого года объявили слуцкие власти. «В Институте истории Национальной академии наук Беларуси подтвердили более раннее упоминание Слуцка: в уставной грамоте об образовании киевским князем Владимиром еписко­пии в Турове 6513 года (1005-1006 годов).

Уставная грамота сохранилась в составе «Печерского патерика». Её оригинал хранится в Российской государственной библиотеке в Москве в собрании Троице-Сергиевой лавры», — сообщил Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома.

Именно на этот документ опирался Копыльский совет депутатов, когда несколько лет назад проголосовал за перенос даты основания Копыля с 1247 на 1006 год.

Слуцк: выход на орбиту большой политики

Новая датировка возникновения Слуцка — 1005 год — практически совпадает с процессами, которые проходили тогда в наших краях. Историк Николай Волков в своей книге «Слуцк на старажытных планах» пишет: «Выбор этого места для основания поселения объяснялся его удобством для ведения хозяйственной деятельности и организации обороны. Появление и рост нового регионального центра на берегу реки Случь было связано с оформлением раннегосударственных структур на наших землях. В это время Слуцк стал военным, административным, хозяйственным и культурным центром отдельного региона».