В Слуцке проходят встречи случчан, интересующихся историей нашего края. Краеведы совместно со Слуцкой епархией и газетой «Кур’ер» организуют цикл лекций по истории нашего города и его окрестностей.

В среду, 9 ноября, слушателям будет предложена тема: «Православная церковь на Случчине в 11-14 веках». Об этом расскажет краевед Андрей Попов.

Встреча состоится в 19.00 по адресу: ул. Максима Богдановича, 9 (помещение Слуцкой епархии).

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