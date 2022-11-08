Корреспонденты и постоянные читатели «Кур’ера» показали, что происходило в Слуцке и окрестностях в конце прошедшей недели.

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