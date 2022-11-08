За прошедшую неделю случчане на раз обращались в редакцию. Это был рассказ о возвращении утерянного телефона, заполненных водой проездах, неправильной парковке авто и обсуждения мурала в Слуцке. А работник бюджетной организации удивился, что его зарплата втрое ниже, чем средняя в районе. Читайте краткий обзор обращений.

Благодарность за находку

Случчанин Андрей через «Кур’ер» ищет неизвестного жителя города, чтобы поблагодарить лично. Он рассказал, что 2 ноября его 10-летняя дочь на автобусной остановке «Крыніца» потеряла телефон. Она вернулась домой вся в слезах. Однако родители уже обо всём знали. Неизвестный увидел телефон и оставил его в ближайшем магазине «Три цены». Оттуда позвонили маме девочки и сказали, где забрать пропажу. «В Слуцке есть такие хорошие люди! Я очень благодарен этому человеку. Но мне хочется, чтобы этот человек как-то отозвался, позвонив мне по телефону (+375 29) 750 76 08, чтобы сказать ему слова благодарности лично», — написал отец девочки.

Машины перегораживают тротуар

«Вечная проблема около здания кожвендиспансера, — написал житель Слуцка в редакцию и прислал фото. — Машины паркуются так, что загораживают пешеходную дорожку, а людям приходится идти по газону».

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Все проезды заполнены водой

Случчанка Ирина напомнила о проблеме, которая не первый год беспокоит жителей 11-го городка. «Как идти от 8 школы до почты, там все проезды с улицы Социалистической внутрь района заполнены водой, не пройти. Их обходим по проезжей части – это опасно, да и машины заливают грязью. И пенсионеры так идут, и дети. Ну можно же что-то придумать, перемычки какие-то установить или уровень проездов поднять. Есть же у нас специалисты», — сказала женщина.

Велосипедист считает, что виноват не он, а высокие бордюры

Житель Слуцка Николай рассказал, что 2 ноября на улице Комсомольской получил предупреждение от сотрудника ДПС за езду на велосипеде по проезжей части, но не по его вине, как считает он. Мужчина указывает на то, что ехать по тротуару в этой части города невозможно из-за высоких бордюров, которые пересекают тротуар в местах проездов. С подобной проблемой он сталкивается и на тротуарах вдоль улицы М. Богдановича.

Николай также считает, что в изменённых недавно ПДД есть пункт, который разрешает велосипедистам ехать не далее метра от правого края дороги в зоне с ограничением максимальной скорости движения.

Обсуждали мурал в Слуцке

Большинство читателей instagram.com/kurjer оценили положительно изображение на торце дома №60 по улице 14 Партизан, которое появилось там недавно. «Побольше бы такой красоты в нашем «древнем» городе», — написала Татьяна Ероховец. Были и другие мнения. «Как-то грустно, почему тени семьи уходят в закат?» — удивился Иван Пинчук. «Балконы бы лучше сделали. Самый видный дом на Партизанах, а балконы скоро рухнут», — заметил Антошка Ладоренко.

«Неужели я не ценный работник»

Работник одной из бюджетных организаций позвонил в редакцию, удивившись, что величина средней зарплаты по району – 1600 рублей. «Откуда и у кого такая – не понимаю. У меня высокий разряд, ещё и работа с риском для здоровья. Но получаю чуть меньше 500 рублей. Мне ещё доплачивают, чтобы «минималка» выходила», — рассказал он.

Мужчина попросил не называть своё имя, профессию и название организации. Он добавил, что обслуживает много объектов в городе и районе. Напарника у него нет, потому что сложно найти кого-то на такую зарплату и с таким объёмом обязанностей. «Неужели я совсем не ценный специалист, что у меня зарплата в три раза ниже, чем средняя в Слуцком районе?» – удивился он.

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