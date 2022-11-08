В воскресенье, 6 ноября, в Слуцке на стадионе «Городской» состоялся матч 29-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. ФК «Слуцк» у себя дома принимал соседей — солигорский «Шахтёр».

Матч начался в 14.00. Единственный гол забил игрок «Шахтёра» Игорь Иванович — он пробил штрафной на 42-й минуте. Как сказал тренер слуцкой команды после матча, «Слуцк» владел инициативой и мог бы выйти в ничью как минимум, но в первом тайме не использовали момент, а во втором солигорские ворота спас вратарь.

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В результате «Шахтёр» остаётся на первой строчке турнирной таблицы, но место чемпиона сезона пока пустует. «Слуцк» в таблице — на одиннадцатом месте.