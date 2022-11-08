Инна, которая живёт в Слуцке в микрорайоне «Чехова», написала в редакцию, что обнаружила в своём домашнем увлажнителе воздуха каких-то червяков. «Кур’ер» узнал, откуда они там могли взяться.

Письмо Инны

«Уважаемый «Кур’ер». Хочу поделиться с вами ситуацией, которая произошла в нашей семье. До вчерашнего дня я, конечно, знала, что черви могут быть во фруктах, даже конфетах, но вот то, что они могут появиться в моём домашнем увлажнителе воздуха, для меня стало настоящим открытием!

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Ребёнок начал кашлять понемногу, причину искали неделю. Перемыли квартиру пару раз, мало ли аллергия. А потом решили на всякий случай фильтр с увлажнителя промыть в аскорбиновой кислоте. Муж достал фильтр, и из него выпало пару червей. А потом мы увидели, что их там десятки.

У нас был ступор. В поисковике, забив «черви в увлажнителе воздуха», выяснили, что мы не первые такое ищем. А потом вам не передать весь спектр эмоций, которые я ощутила, начав читать. Я понимаю, что Google может напугать прилично и всего там хватает, но то, что они живут в речной воде и пресных водоёмах и, попадая в кондиционер или увлажнитель, начинают развиваться, вызывая болезни лёгких, меня шокировало.

Воду в увлажнитель мы набирали обычную из-под крана, фильтр поставили новый в конце лета, мыли его чуть больше недели назад. И откуда черви могли попасть туда, очень интересно.

Фильтры, если они есть, нужно мыть раз в 1 — 1,5 месяца, обязательно, там по опыту скапливается плесень, это понятно. И сам фильтр раз в год менять. Но такое у нас вообще впервые и не укладывается до сих пор в голове».

Что сказал главный санитарный врач

Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, сказал, что из воды из-под крана черви в увлажнителе воздуха никак взяться не могли, потому что водопроводная вода в городе проходит очистку и обеззараживание. Эксперт предположил, что какие-то насекомые, которые живут в квартире, могли как-то попасть в увлажнитель и отложить там личинки.