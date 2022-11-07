Топ-5 иностранцев, которые учились в вузах Беларуси и стали крутыми бизнесменами

Единственный выпускник белорусской системы образования в рейтинге Forbes Нгуен Данг Куанг за последние полгода потерял почти $800 млн. Но он по-прежнему долларовый миллиардер и один из семи богатейших вьетнамцев в мире. Правда, Нгуен Данг Куанг далеко не единственный иностранец, который когда-то учился в Беларуси, а потом стал крупным бизнесменом. Office Life составил топ-5 самых ярких действующих и бывших зарубежных предпринимателей, которым белорусские альма-матер дали путёвку в большую деловую жизнь, а заодно посмотрел, что связывает или связывало их с нашей страной.

Нгуен Данг Куанг (Въетнам)

59-летний миллиардер — в прошлом один из многочисленных вьетнамских студентов, которые учились в советских вузах в конце 1980-х.

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Нгуен Данг Куанг попал на физический факультет Белорусского государственного университета. Он не только успешно его окончил, но и защитил диссертацию в Национальной академии наук Беларуси и там же получил докторскую степень по своему профилю.

Первоначальный капитал выпускник БГУ сколотил в 1990-е в России (там он продолжил учёбу в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова) на производстве лапши быстрого приготовления для студентов-соотечественников. С этим ресурсом Нгуен Данг Куанг вернулся на родину, где после нескольких лет работы в местной Академии наук с головой ушёл в частный бизнес. В 2004 году вместе с партнёром он создал Masan Group, ставшую одним из крупнейших финансово-промышленных конгломератов Вьетнама.

Основой этого бизнеса, офис которого находится в Хошимине, стало производство продовольственных товаров — той же лапши быстрого приготовления, соевого, рыбного и чили соусов, приправ, растворимого кофе, хлопьев быстрого приготовления, позже — товаров для дома и гигиены.

В группу также входят подразделения по выпуску пива и напитков, а также крупнейший во Вьетнаме производитель кормов и мясных продуктов. Значительная часть товаров реализуется через собственную сеть супермаркетов WinMart и мини-маркетов WinMart+. Владельцы Masan Group инвестируют в сельское хозяйство, телекоммуникации, онлайн-торговлю. Им принадлежит крупнейшее в мире месторождение вольфрама Nui Phao в Северном Вьетнаме и один из системообразующих вьетнамских банков — Techcombank.

Состояние Нгуен Данг Куанга превысило $1 млрд в 2018 году, и в 2019-м он впервые был включен в рейтинг Forbes. В вышедшей в апреле этого года обновленной версии списка миллиардеров с $1,9 млрд бизнесмен занимал 1579-е место в мире и 6-е — во Вьетнаме. Кризис подкорректировал его в позиции в реальном времени — по состоянию на конец минувшей недели капитал Нгуен Данг Куанга оценивался в $1,1 млрд, а сам он откатился на 2291-ю строчку в мировом рейтинге и 7-ю — на родине.

Упендра Мохато (Непал)

В отличие от вьетнамского миллиардера, персона 62-летнего Упендры Махато довольно хорошо известна в мире бизнеса Беларуси — непалец отметился здесь рядом крупных проектов и акций. В своё время, например, он впечатлил местное банковское сообщество — вывез в Катманду на ежегодное годовое собрание топ-менеджмент и акционеров контролировавшегося им Межторгбанка (сейчас — Альфа-Банк).

Первые большие деньги бывший студент минского политеха, в котором он получил специальность инженера-гидроэнергетика, заработал на пару с экс-минчанином Александром Милявским. В 1990-е они развернули на постсоветском пространстве торговлю бытовой электротехникой и очень быстро сколотили капитал, которого хватило, чтобы приватизировать Московский телевизионный завод «Рубин». Телевизорами непалец и белорус занимались недолго, перевели их производство на ещё один свой актив — воронежский завод «Видеофон» — и с выгодой продали южнокорейской компании Rolsen. Вырученные деньги Милявский и Махато вложили в создание на базе «МТЗ Рубин» одного из крупнейших в Европе торговых центров — знаменитого «Горбушкина двора».

Упендра Махато часть своих средств вложил в активы в Непале, в лицензии на развёртывание мобильной связи в ряде стран Юго-Восточной Азии и Африки и в компании в Беларуси. В последней он стал почетным консулом Непала и инвестировал в деревообработку («Интерфорест»), банковскую сферу (упоминавшийся Межторгбанк), машиностроение («Амкодор») и недвижимость (BNK Holding). Из большинства этих проектов Махато вышел в начале 2010-х — особенно успешными оказались продажи за несколько сотен миллионов долларов недвижимости «МТЗ Рубин» переехавшему в Россию экс-руководителю «Белиты» Юрию Хотину и его сыну Алексею, а также долей в совместных TeliaSonera непальском NCell и камбоджийском операторах Latelz Co.

После этого Упендра Махато уехал в Непал, где долгое время возглавлял Всемирную ассоциацию непальских диаспор, Международную ассоциацию выпускников вузов в Республике Беларусь и другие подобные инициативы.

Долю в NCell, кстати, получил его бывший помощник по консульской работе в Беларуси, экс-член совета директоров «Амкодора» и ещё один иностранный выпускник белорусских вузов — Нирадж Говинда Шрестха. В Беларуси учились и братья Махато — Бирендра, который работал у него, и Сурендра, создавший в Беларуси независимый бизнес в сфере фармдистрибьюции и общественного питания.

Юсеф Недал Амин (Сирия)

Дорога в бизнесе для этого выпускника белорусской системы высшего образования не была усыпана розами. В середине 2010-х признана банкротом созданная им и некогда гремевшая на республику компания «Кравира», а в начале этого года завершилась ликвидации его ИП, инициированная в суде бывшими партнёрами Юсефа Недала Амина.

В советское время он учился в Минске, а в 1994 году вместе с несколькими земляками (Юсеф Недал Амин стал главой сирийской общины в Беларуси), также получавшими образование в белорусской столице, создал компанию «Кравира» (не имеет отношение к работающему сейчас в Беларуси медцентру «Кравира» — прим. ред.).

Первоначальный капитал её владельцы сделали в сфере развлечений — создали и управляли клубами и казино «Палас», а также инвестировали в первую в стране сеть пиццерий Zio Pepe. В начале 2000-х Юсеф Недал Амин и его партнеры претендовали на то, чтобы стать крупнейшими девелоперами Беларуси. «Кравира» создала производственную базу в Жодино и получила под застройку коммерческой и жилой недвижимостью участки в Минске, Гродно, Могилеве, Витебске, Бобруйске и других городах страны. Но в итоге компания сдала только столичный офисный центр на улице Клары Цеткин («Кравира Сити») и обанкротилась. Производство по её делу стартовало в 2014 году, а ликвидация проведена в 2018-м.

Компания сирийца претендовала на то, чтобы возвести в Минске самое высокое здание. Рядом с «Кравира Сити» с привлечением иорданских (потом — ливанских) инвесторов Юсеф Недал Амин планировал построить 50-этажный многофункциональный комплекс. Но в итоге после банкротства «Кравиры» бизнесмен уже в качестве ипэшника на время стал управляющим появившегося на этом месте небольшого бизнес-центра «Рам». Его владельцем является Тахир Хамшо — кстати, ещё один уроженец Сирии, учившийся в Беларуси.

Абдо Ромео Абдо (Ливан)

Один из самых успешных бизнесменов — выпускников белорусских вузов приехал в Беларусь из Ливана в начале 1990-х. Здесь он сначала учился в Минском лингвистическом государственном университете, а потом поступил в Международный институт экономики и права.

Ещё будучи студентом, Абдо Ромео Абдо занялся бизнесом — прорывом стало приглашение инвестировать в местную экономику друга семьи Хуссейна аль-Бадауи. Компания последнего «Рубироз Интернэшнл» приобрела акции гостиницы «Планета» (сделка, правда, потом была аннулирована), выкупила универсам «Рига» и построила на улице Сурганова в Минске торговый центр «Европа».

В начале 2000-х, однако, для развития девелоперского бизнеса Абдо Ромео Абдо нашёл себе других партнёров, среди которых оказался уже упоминавшийся непалец Упендра Махато. В рамках BNK Holding они построили в столице бизнес-центры Silver Tower и Rubin Plaza, открыли торговый центр Galileo. Планировалось возвести гостиницу для сети Hyatt Regency, но с ней вышла накладка. Приехавший в Беларусь брат бизнесмена Абдо Мишель Абдо построил бизнес-центр Terrum и начал застраивать жильем территорию рынка «Лебяжий».

В прошлом году Абдо Ромео Абдо стал хозяином МТБанка, перешедшего к нему от семьи Олексиных. У бизнесмена широкие интересы в сфере общепита, а его жена Мария Абдо открывала одну из столичных арт-галерей — A&V art gallery.

Таджеддин Сейф (ОАЭ)

Об этом выходце из Персидского залива заговорили в свете приобретения его белорусским партнером Александром Зайцевым футбольного клуба «Динамо» в Бресте.

Среди активов выпускника Могилёвского государственного университета имени А. А. Кулешова (окончил в 2000 году) на его персональной странице фигурирует несколько малоизвестных эмиратских компаний во главе с Innovation Center Group.

Зато впечатляет его общественная нагрузка — Таджеддин Сейф является послом ватиканского фонда Pontifical Fondazione Gravissimum Educationis в ОАЭ и одним из около полутора десятков членов его попечительского совета. Созданный в 2015 году фонд курирует католическое образование и другие программы по всему миру, а в число попечителей входят всемирно известные политики и бизнесмены.