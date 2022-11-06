Причины и симптомы гайморитов и как не довести насморк до осложнений

Как не запустить насморк и не получить гайморит. Об этом 1prof.by рассказал Дмитрий Падуто, старший преподаватель кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Гайморит — это частный случай синусита, то есть воспаление носовых пазух. Эти пазухи находятся в верхнечелюстной кости, а именно по бокам от носа и под глазами.

Врачи не устают повторять как мантру: болезнь легче предупредить, чем лечить; ранняя диагностика — прямой путь к выздоровлению. Все эти принципы применимы, в том числе, к насморку.

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— Прежде всего, нельзя запускать течение заболевания. Если вы видите, что более 3–4 дней проблема не исчезла: сохраняется лихорадка, ухудшается самочувствие, что-то идёт не так, как обычно — нужно своевременно обратиться к доктору. Кроме того, никто не отменял мероприятия по туалету носовой полости. Особенно это касается пациентов, которые склонны к воспалению пазух носа, — рассказал Дмитрий Падуто.

Крайне важно вовремя обратиться к врачу, чтобы быстро принять решение о необходимости проведения антибактериальной терапии. Так можно предотвратить неприятности и осложнения, которыми чреваты обычные простудные инфекции.

— Это не значит, что нужно сразу набрасываться с антибиотиком на себя в момент начала респираторной инфекции. Мы все прекрасно знаем, что на вирусы антибиотики не влияют, поэтому в некоторых случаях антибиотики бесполезны, — дополнил старший преподаватель кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Основные причины развития гайморита:

вирусы (такой гайморит многие переносят параллельно с обычной ОРВИ, в большинстве случаев он проходит сам собой вместе с простудой).

бактерии (из-за них в синусах скапливается много гноя. Чаще всего бактерии атакуют ослабленный вирусами организм. Бактериальный гайморит может быть осложнением других заболеваний);

аллергены (такой гайморит может не проходить месяцами и постоянно мешает нормально дышать).

Симптомы гайморита:

затянувшийся насморк;

заложенность носа, затрудненное дыхание;

выделения из носа;

потеря или значительное ухудшение обоняния;

распирающее чувство в пазухах;

боль в передней части лица (в районе носа и переносицы);

высокая температура, зубная боль, боль в ухе, неприятный запах изо рта;

слабость.

При наличии таких признаков необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Самолечение при таком недуге недопустимо. Поэтому точный диагноз и правильное лечение может назначить только врач. Ещё несколько лет назад пациентам довольно часто делали прокол (пункцию) пазухи носа. Это было необходимо, чтобы убрать скопившийся в синусах гной. Сегодня гайморит лечится без прокола — за счёт правильно подобранных врачом препаратов. Ежедневное промывание носа — простой и эффективный способ уменьшить симптомы синусита, однако у процедуры есть ряд противопоказаний. К примеру, нельзя промывать нос при искривлении носовой перегородки, при частых носовых кровотечениях и т.д.