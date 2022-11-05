Одно время какие-то безумные журналисты собирали рассказы о том, что приснилось жителям Слуцка – они документировали коллективное подсознательное местных жителей. Давайте в этот раз посмотрим, что снится жителям дома по улице Анастасии Слуцкой, 12. Если вы вдруг не нашли эту улицу на карте города, вы не одиноки. В наше время проблемы с географией и не к такому приводят.

Кто знает, может сны жителей Слуцка – это реальность для тех, кто живёт в Слуцке параллельном. И наоборот. Что же приснилось четырём случчанам в начале ноября?

1. Предприниматель

Юля Рябчик шла по Слуцку и улыбалась. Она была предпринимателем, но всё равно улыбалась. И навстречу ей шли люди, оборачивались вслед и говорили: «А чего это она улыбается. Нам плохо, а она улыбается!».

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Потом она попала на встречу во Дворец культуры, где собрали всех предпринимателей Слуцка и люди с налоговой и министерства торговли что-то долго объясняли про цены и постановление №713. И говорили они так просто и понятно, а она всё равно ничего не могла понять, потому что каждую минуту всё менялось.

После встречи она пошла на рынок и устроила грандиозную распродажу товара, которым торговала – трусов, носков, маек-«алкоголичек» и штанов с заранее «пузырчатыми» коленями. Продавала по цене закупки и вызвала небывалый ажиотаж.

В конце дня к ней подошёл покупатель, который купил у неё последние трусы на прилавке и сказал: «Хорошо, что помогают бизнесу, но ещё лучше, чтобы не мешали».

Потом за 500 долларов она продала свой павильон на рынке, который раньше купила по цене квартиры. И у неё остался только склад с товарами. Юля за годы работы на базаре наработала очень много постоянных клиентов и она, как в 90-е, начала торговать через склад, куда приходили её покупатели. А ещё завела страницу в Instagram и вела прямые эфиры со склада. Люди покупали через Instagram, а её дочка сразу доставляла товары людям на дом.

В конце дня к ней снова пришёл покупатель, который раньше покупал у неё последние трусы и сказал: «Люди делятся на печальных и счастливых. Печальные тянутся к большим брендам. К дешёвым товарам. А счастливым надо эксклюзив, нишевые, дорогие бренды. Ты всё время работала для печальных. А не хочешь ли ты поработать для счастливых?»

— А где ты тут в Слуцке счастливых видишь? – спросила Юля Рябчик.

— Они есть. Я тебе сейчас покажу, — ответил покупатель и начал рассказывать ей какой-то очень крутой бизнес-план, но заиграл будильник. Она проснулась. Было три часа ночи. Ей пора было ехать оптом закупать трусы, носки, майки-«алкоголички» и штаны с заранее «пузырчатыми» коленями.

2. Остановка в парке

Школьник Сергей Воробей стоял на автобусной остановке в городском парке. Рядом уже работала скейт-площадка, на которой катались его счастливые сверстники. Сергей знал, что остановку поставили для того, чтобы они переодевались, перед тем как кататься.

Вдруг к нему подошёл дедушка и набросился на школьника:

— Нам на Майском посаде три года не могут поставить автобусную остановку. Как тебе не стыдно, вырос такой бугай, а старших не уважаешь!

— Дедушка, я же не виноват, что у вас нет остановки.

Дедушка превратился в огромный экран и громко прокричал из него: «Сейчас ты узнаешь, почему вы все виноваты!»

Сергей Воробей в ужасе проснулся. У него переходный возраст и кошмары иногда ему снились.

3. Курица

Во сне Валентина Ремез, продавец-кассир магазина «Монеточка», пришла на работу и увидела наполовину пустые полки. Когда она спросила у заведующей, в чём дело, та ответила: «Где? Они наполовину полные. Мы просто освободили место —

завтра привезут много продуктов из колхозов». Заведующая рассказала, что в этом году в Слуцком районе большой урожай. Потому фермеры привезут много чипсов из бураков, йогурта из кукурузы, картофельных пельменей и морковные макароны — очень полезную и модную фитнесс-пищу.

Когда Валентина сидела на кассе, то все товары почему-то пробивались в долларах. Она пыталась перевести в рубли. Но люди возмущались, что она их обманывает. Валентина показывала им курс в банке, но они не верили и говорили, пусть посчитает по-нормальному.

Ещё один мужчина пробивал куриную тушку, а она стоила 1600 рублей, как средняя зарплата в Слуцком районе.

— Ой, простите, — сказал мужчина. – У меня зарплата 800 рублей. Мне не хватит. Пробейте половину.

Он прямо на кассе порвал курицу пополам и из неё посыпались деньги и старые ценники.

— Так нельзя! – закричала Валентина мужчине и проснулась. Она увидела глаза испуганного мужа, который проснулся от её крика.

4. Эпидемия

Андрей Травник работал на «Белкалии» и каждый день ездил в Солигорск на работу, потому что не нашёл хорошо оплачиваемую работу в Слуцке. После очередной смены он лёг спать.

Вот он снова в забое и увидел, что на горизонте -980 никого нет. Он встретил одного шахтёра и спросил, что случилось. А тот ему сказал, что люди с его смены бурили породу и обнаружили какую-то субстанцию. И оказалось, что это какие-то древние грибки, которые были под землёй миллион лет. Вся смена ими заразилась и от этих грибков не помогает иммунитет и антибиотики. Когда эти люди вышли на поверхность, то заразили много кого в Солигорске. Вроде как эпидемия дошла до Слуцка.

Грибки заставляют людей кашлять, а ещё громко и возмущённо говорить. Из рта вылетают невидимые споры и даже маски не помогают. Споры разносятся ветром по воздуху на много километров. Но чем опасен грибок – никто не знает.

И вот во сне он очутился в Слуцкой поликлинике, куда пришёл с температурой. У него взяли анализ крови и сказали, что это для анализа на коронавирус. А потом в карточке он увидел красными большими буквами слово «Кайнозой». Он знал, что это название этого нового грибка.

— Почему вы без спроса брали у меня анализ на «Кайнозой», это нарушение закона «О медицине».

— Знаете что, — ответила ему врач, — в городе эпидемия, причём здесь закон? У нас в инструкции написано, что «Кайнозой» опаснее СПИДа.

— В человеке живут тысячи грибков и вирусов – полезных и вредных. А вы даже не знаете, опасный «Кайнозой» или нет.

В следующий момент Андрей Травник снова очутился в забое. В огромной полутёмной пещере он косой скашивал древние грибы. Он не понимал: это наказание за то, что он возмущался в поликлинике или это награда и теперь они добывают грибы и продают на экспорт, как самый популярный белорусский товар.

Кто-то толкнул Андрея вбок. Он проснулся. Но, почему-то не дома, а в шахте возле камеры посадки. «Я же дома засыпал», — не успел подумать он. Его толкал начальник смены: «Вставай, пошли, там в забое мужики нашли какую-то субстанцию»…

Андрей отчаянно попытался снова проснуться…