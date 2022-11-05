На Слуцком рынке ассортимент и цены по сравнению с прошлой неделей практически не изменились: картофель — по 70 копеек, капуста — по 80 копеек. Виноград продаётся по 5 рублей, хурма — по 6 рублей 50 копеек. Цены указаны по состоянию на 13 часов пятницы, 4 ноября

Овощи

Капуста белокочанная – 0,80 рубля за 1 килограмм

Картофель – 0,70 рубля за 1 килограмм

Капуста пекинская – 3 рубля за 1 килограмм

Капуста цветная – 4,50 рубля за 1 килограмм

Огурец длинный — 3,90 рубля за 1 килограмм

Перец болгарский —3,50 рубля за 1 килограмм

Помидор красный – 4,50 рубля за 1 килограмм

Помидор «дамские пальчики» – 5,50 рубля за 1 килограмм

Лук-севок – 6,50 рубля за килограмм

Кабачок – 3,80 рубля за килограмм

Фрукты

Апельсин – 5–6,50 рубля за 1 килограмм

Виноград «киш-миш» – 5,50 рубля за 1 килограмм

Виноград (узбекский, молдавский) – 5 рублей за 1 килограмм

Лимоны – 6,5 рубля за 1 килограмм

Хурма азербайджанская – 4,50 рубля за 1 килограмм

Хурма узбекская – 6,50 рубля за 1 килограмм

Хурма испанская – 13 рублей за 1 килограмм

Мандарины – 7,50–8,50 рубля за 1 килограмм

Банан – 5,50 рубля за 1 килограмм

Плодово-ягодные деревья и кустарники