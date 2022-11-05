На Слуцком рынке ассортимент и цены по сравнению с прошлой неделей практически не изменились: картофель — по 70 копеек, капуста — по 80 копеек. Виноград продаётся по 5 рублей, хурма — по 6 рублей 50 копеек. Цены указаны по состоянию на 13 часов пятницы, 4 ноября

Овощи

  • Капуста белокочанная – 0,80 рубля за 1 килограмм
  • Картофель – 0,70 рубля за 1 килограмм
  • Капуста пекинская – 3 рубля за 1 килограмм
  • Капуста цветная – 4,50 рубля за 1 килограмм
  • Огурец длинный — 3,90 рубля за 1 килограмм
  • Перец болгарский —3,50 рубля за 1 килограмм
  • Помидор красный – 4,50 рубля за 1 килограмм
  • Помидор «дамские пальчики» – 5,50 рубля за 1 килограмм
  • Лук-севок – 6,50 рубля за килограмм
  • Кабачок – 3,80 рубля за килограмм

Фрукты

  • Апельсин – 5–6,50 рубля за 1 килограмм
  • Виноград «киш-миш» – 5,50 рубля за 1 килограмм
  • Виноград (узбекский, молдавский) – 5 рублей за 1 килограмм
  • Лимоны – 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Хурма азербайджанская – 4,50 рубля за 1 килограмм
  • Хурма узбекская – 6,50 рубля за 1 килограмм
  • Хурма испанская – 13 рублей за 1 килограмм
  • Мандарины – 7,50–8,50 рубля за 1 килограмм
  • Банан – 5,50 рубля за 1 килограмм

Плодово-ягодные деревья и кустарники

  • Яблоня – 15 рублей за 1 саженец
  • Груша – 20 рублей за 1 саженец
  • Абрикос – 25 рублей за 1 саженец
  • Персик – 30 рублей за 1 саженец
  • Черешня, вишня, слива – 20 рублей за 1 саженец
  • Кусты малины – 5 рублей за 1 куст
  • Туи, ели декоративные – 15-45 рублей в зависимости от размера