На Слуцком рынке ассортимент и цены по сравнению с прошлой неделей практически не изменились: картофель — по 70 копеек, капуста — по 80 копеек. Виноград продаётся по 5 рублей, хурма — по 6 рублей 50 копеек. Цены указаны по состоянию на 13 часов пятницы, 4 ноября
Овощи
- Капуста белокочанная – 0,80 рубля за 1 килограмм
- Картофель – 0,70 рубля за 1 килограмм
- Капуста пекинская – 3 рубля за 1 килограмм
- Капуста цветная – 4,50 рубля за 1 килограмм
- Огурец длинный — 3,90 рубля за 1 килограмм
- Перец болгарский —3,50 рубля за 1 килограмм
- Помидор красный – 4,50 рубля за 1 килограмм
- Помидор «дамские пальчики» – 5,50 рубля за 1 килограмм
- Лук-севок – 6,50 рубля за килограмм
- Кабачок – 3,80 рубля за килограмм
Фрукты
- Апельсин – 5–6,50 рубля за 1 килограмм
- Виноград «киш-миш» – 5,50 рубля за 1 килограмм
- Виноград (узбекский, молдавский) – 5 рублей за 1 килограмм
- Лимоны – 6,5 рубля за 1 килограмм
- Хурма азербайджанская – 4,50 рубля за 1 килограмм
- Хурма узбекская – 6,50 рубля за 1 килограмм
- Хурма испанская – 13 рублей за 1 килограмм
- Мандарины – 7,50–8,50 рубля за 1 килограмм
- Банан – 5,50 рубля за 1 килограмм
Плодово-ягодные деревья и кустарники
- Яблоня – 15 рублей за 1 саженец
- Груша – 20 рублей за 1 саженец
- Абрикос – 25 рублей за 1 саженец
- Персик – 30 рублей за 1 саженец
- Черешня, вишня, слива – 20 рублей за 1 саженец
- Кусты малины – 5 рублей за 1 куст
- Туи, ели декоративные – 15-45 рублей в зависимости от размера