В Беларуси в 2023 году собираются повысить налог на первую квартиру

В Беларуси прорабатывается вопрос повышения так называемого налога на первую квартиру. Реализовать это планируют в 2023 году через незначительное увеличение расчётной стоимости квадратного метра жилья, которая используется для цели исчисления налогов, пишет Office Life.

Как рассказал на пресс-конференции 2 ноября Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Беларуси, в соответствующем законопроекте заложен рост расчётной стоимости одного квадратного метра жилья в размере 10%. Сейчас она составляет 810 рублей, это ниже рыночной стоимости.

Как это повлияет на изменение суммы налога, МНС отразило на примере:

Реклама

Налог на недвижимость за квартиру рассчитывается по формуле: площадь квартиры (в кв.м) * расчётная стоимость * 0,1%.

Сейчас при расчётной стоимости 810 рублей за 1 кв.м налог за квартиру площадью 48,2 кв.м составит 39,04 рубля.

Когда расчётная стоимость вырастет на 10% и составит 891 рубль, налог за такую же квартиру за 2023 год составит 42,95 рубля. Уплатить его надо будет в 2024 году.

С 2022 года в Беларуси отменили льготу по налогу на недвижимость в отношении одной квартиры, находящейся в собственности физического лица. Отныне все объекты недвижимости, принадлежащие гражданам, облагаются налогом по ставке 0,1% их стоимости.