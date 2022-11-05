Белстат опубликовал статистический обзор ко Всемирному дню мужчин, который отмечается в первую субботу ноября, пишет Office Life. По данным статистики, в целом по Беларуси на 1000 женщин приходится всего 860 мужчин, но есть города, где мужчин больше, чем женщин.

Эти города — Видзы, Ивацевичи, Островец и Шклов, сообщает статкомитет.

Каждый пятый мужчина Беларуси живёт в Минске, в городах и посёлках городского типа проживают 77,4% белорусских мужчин, а в деревнях и агрогородках — 22,6%.

Реклама

Средний возраст белорусских мужчин — 38,2 года, почти половина из них работает (49,5% занятых). Наибольшая доля работников-мужчин в строительстве (86,8%), транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности (76,4%) и в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (63,7%).