Впервые готовил варенье из айвы. Этими солнечными и ароматными плодами угостила соседка из частного дома. Рецепт варенья выбрал самый простой, без всяких наворотов, а получилось — смакотища!

Плоды айвы хорошенько промыл от войлочного налёта на них, удалил сердцевину, порезал на дольки (кожуру не снимал), добавил ломтики лимона. Засыпал сахарным песком из расчёта на 1 кг плодов 800 г.

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Оставил на ночь, при этом воду не добавлял, как пишут во многих рецептах. Айва дала достаточное количество сока. А какой аромат стоял на кухне — неземной!

Утром довёл до кипения и оставил остывать, потом ещё раз, и наконец варил 5 минут. Первый опыт удался!

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