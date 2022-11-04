В Слуцком районе с 12 по 14 октября 2022 года прошли мероприятия по контролю за выездом, пребыванием и передвижением иностранцев и лиц без гражданства, выявлению каналов незаконной миграции иностранцев, её организаторов, а также лиц, оказывающих им в этом содействие.

Проводилась профилактика, выявление и пресечение правонарушений, совершаемых иностранцами, сообщает отделение по гражданству и миграции Слуцкого РОВД.

За это время было выявлено 9 нарушений миграционного законодательства. К административной ответственности привлечено 8 человек. В том числе 4 гражданина Российской Федерации, 1 гражданин Республики Грузия, 1 гражданин Азербайджанской Республики, 1 гражданин Республики Узбекистан, 1 гражданин Республики Молдова.

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Сейчас в Слуцком районе пребывает в различных статусах 1729 иностранных граждан и лиц без гражданства.