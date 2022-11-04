Корреспондент «Кур’ера» прогулялась по Слуцку в пятницу, 4 ноября, и посмотрела, что происходит на улицах города и в парке.

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Очередь в ларёк с рыбой. Фотографии: Ольга Паздерина

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