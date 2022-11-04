О работе дорожных камер, которые фиксируют машины без техосмотра, Office Life рассказал Николай Круковский, начальник отдела обеспечения функционирования систем автоматической фиксации правонарушений МВД (ООФСАФП).

По техническим параметрам для фиксации такого нарушения, как участие в дорожном движении без разрешения на допуск к нему, подходят и камеры фотофиксации, реагирующие только на превышение скорости, и камеры, которые сканируют транспортный поток в сплошном режиме. Сегодня используются оба вида.

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Что касается периодичности, с которой водители получают штрафы за отсутствие техосмотра, то штраф за вождение без техосмотра выписывается только раз в сутки, а не при каждом попадании в объектив камеры.

При первом нарушении водитель получит предупреждение. Если водитель попадётся на камеру без техосмотра второй раз в течение года, то ему выпишут штраф в размере 0,5 базовой величины (сейчас это 16 рублей). А вот каждый последующий случай будет трактоваться уже как повторное в течение года нарушение и наказываться штрафом в размере 2 базовых величин (сейчас это 64 рубля).

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