YouTube-канал «Белорусы и рынок» выпустил видео о предпринимательнице Оксане Виноградовой. Недалеко от Слуцка у неё есть мастерская с ручными ткацкими станками. Там работают ткачихи из нашего города, которые обучились на «Слуцких поясах».

Бренд Оксаны вошёл в топ-5 компаний ручного ткачества в мире. Он производит шейные аксессуары и одежду. Девушка продвигает товары через Instagram и продаёт в разные страны.

Реклама

Оксана рассказала, что сперва сотрудничала с самим предприятием «Слуцкие пояса». Потом белорусский мастер по шведской технологии сделал ей первый ручной станок. Позже появились ещё станки, в том числе финский с компьютерным блоком.

Работать на эти станки пришли те же ткачихи из «Слуцких поясов», которые обучались там. Оксана говорит, что слуцкие ткачихи невероятно производительные. Рекорд у неё в мастерской — 22 метра ткани в день. «Мне говорили, что такого не может быть», — смеётся Оксана.

А ещё она говорит, что когда её команда купила в мастерскую станок с компьютером, то думали, что ткачиха будет за ним не успевать. Но получилось наоборот — на среднем режиме сам компьютер не успевает за ткачихой.

В изделиях бренда, как и в изделиях «Слуцких поясов», используются в том числе традиционные белорусские узоры, народные мотивы. Но сами изделия — современные, для повседневной носки в городе.

Видео: «Белорусы и рынок»