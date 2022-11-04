На этой и прошлой неделе «Кур’ер» отметил людей, которые не только читают нас, но и дружат и сотрудничают с нашей редакцией. Также мы написали про двух мужчин и семью из Слуцкого района: это сильные, творческие и просто хорошие люди.

Павел Трепещёнок

Павел Трепещёнок — библиотекарь из деревни Сороги Слуцкого района. Павел с 3-х лет играет на гармошке и баяне, сам пишет песни. Исполняет их на концертах и праздниках. Многие из них полюбились односельчанам. О Павле мы писали в № 43 от 27 октября.

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Семья Кирилюк

Семья Кирилюк — папа, мама и пятеро детей — живёт в деревне Исерно Слуцкого района. Два старших сына уже взрослые, а остальные школьники. 21 октября в Беларуси отмечался День отца, и Маргарита Кирилюк написала в «Кур’ер» про своего папу Игоря: «Папочка наш добрый, всегда поможет, подскажет и поддержит. Очень любим своих родителей».

«Папа, мама и нас пятеро». Школьница из Слуцкого района рассказала о своей большой семье

Иван Байраш

Иван Байраш — пенсионер из Слуцка, активный читатель «Кур’ера». Недавно он разместил на своём велосипеде «рекламу» нашего издания. На багажнике приклеена надпись «Подпишитесь на «Кур’ер» — поддержите газету». Иван Михайлович — интересный собеседник, много рассказывал нам о себе и о Слуцке, и эти рассказы легли в основу некоторых наших материалов.

Слуцкий пенсионер Иван Байраш поддержал «Кур’ер» с помощью своего велосипеда

Андрей Доморад

Андрей Доморад — случчанин, который родился в Весее, потом переехал в Слуцк и несколько лет назад вернулся жить в родную деревню. В 16 лет Андрей упал с крыши, травмировал позвоночник и больше не мог ходить. Позже из-за проблем с суставами ему ампутировали ноги. Несмотря на это, мужчина живёт самостоятельно, водит машину и столярничает. История Андрея опубликована в №42 от 20 октября.

Анастасия Галкина

Анастасия Галкина — случчанка, одна из активных читателей и авторов народных новостей газеты «Кур’ер». Анастасия работает учителем биологии в средней школе №4 в Слуцке. Она любит свою работу и даже стала лауреатом конкурса «Молодой педагог-2021». А недавно девушка за активность получила благодарность и подарки от «Кур’ера».

Газета «Кур’ер» наградила активных читателей. Что они говорят о сотрудничестве с изданием

Екатерина Гончарик

Екатерина Гончарик — маркетолог и многодетная мама из Слуцка, эксперт и автор народных новостей газеты «Кур’ер». 21 октября она получила благодарность и подарки от нашего издания. «Сотрудничество с газетой повышает мою узнаваемость, — сказала Екатерина. — Плюс приятно, когда есть публикации в СМИ. Надо же с чего-то начинать. Ещё это возможность делиться своим опытом».

Екатерина Борисовец

Екатерина Борисовец — случчанка, которая делится своими историями в женском журнале Lampa. За свою активность Екатерина получила благодарность и призы от «Кур’ера» и Lampa 21 октября. «Газета «Кур’ер» всегда ассоциировалась с интересной информацией. Сотрудничество с ней даёт возможность поделиться какими-то волнующими проблемами, важными мыслями, которые для кого-то могут быть полезными», — сказала Екатерина.

Андрей Нагорный

Андрей Нагорный — минчанин, который в последнее время стал незаменимым народным футбольным обзорщиком газеты «Кур’ер», так как следит за всеми матчами «Слуцка» в высшей лиге, фотографирует их и красочно описывает. За свой вклад в спортивную рубрику нашего издания Андрей 21 октября получил благодарность и призы.

Янина Баранникова

Янина Баранникова — случчанка, которая давно сотрудничает и дружит с газетой «Кур’ер», а также является автором народных новостей в нашем издании. Недавно Яна вместе с другими активными читателями получила от нас благодарность и призы. Она сказала: «Мне нравится работать с газетой «Кур’ер». Я считаю, что у читателей «Кур’ера» нет определённого возраста, поэтому там можно найти материалы, которые по вкусу каждому. «Кур’ер» открыт новым идеям, слышит просьбы читателей и идёт в ногу со временем».